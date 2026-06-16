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八德4年輕人行車不穩稱失眠聊天散心 保大眼尖搜出喪屍煙彈

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市保安警察大隊在車上起出喪屍煙彈、安非他命等毒品，全案移請桃園地方檢察署偵辦。圖：毒者提供

桃園市八德區昨(15)日晚間23時許，一台自小客車因行車不穩，保安警察大隊巡邏員警見狀直覺有異，上前攔查，發現整車共4名年輕女子均神情緊張、精神有些恍惚。起初女駕駛供稱是因為失眠，與朋友相約聊天散心，不過仍被眼尖的員警發現車上有不明粉末，驗出依托咪酯毒品陽性反應，同時在車上起出喪屍煙彈、安非他命等毒品，全案移請桃園地方檢察署偵辦。至於駕駛是否涉及毒駕，毒品唾液快篩結果為陰性，需再等待尿液檢驗結果出爐才能確定。

保大說明，昨晚警方執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車行車不穩，正當警方欲上前攔查時，駕駛及車內乘客均神情緊張，且急忙欲藏匿身上之違禁品。警方盤查過程中，駕駛人向警方供稱他失眠，與朋友相約欲聊天談心，豈料，員警發現他車內有不明粉末，經毒品試劑篩檢，檢測結果呈現依托咪酯毒品陽性反應，並查獲俗稱喪屍煙彈的依託咪酯菸彈、菸油及安非他命等毒品，全案依毒品危害防制條例移請偵辦。

保大隊長詹枝松強調，保大為街頭打擊犯罪的重要角色，今(115)年度迄今已查獲近200件毒品、毒駕案件。近日桃園發生毒駕車輛逃避警方攔查肇事致人傷亡憾事，警方將持續加強查緝毒品及毒駕案件，維護社會治安與交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】八德4年輕人行車不穩稱失眠聊天散心 保大眼尖搜出喪屍煙彈

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