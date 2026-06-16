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新北無照駕駛死傷事故年輕人最多 暑期加強取締宣導

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市道安會報今天針對無照駕駛專案討論。記者葉德正／攝影
新北市道安會報今天針對無照駕駛專案討論。記者葉德正／攝影

暑假將至，無照及危險駕車風險升高，新北市道安會報統計，近3年新北市「無照駕駛」交通事故死傷人數中，以18至24歲年輕族群1804人最多占18.2%，包括警察局、教育局與交通局等，將透過工程、教育、執法及監理等多面向措施改善交通環境。

新北市警局交通大隊長李仁寧今日今日道安會報指出，中央近年修法加重無照駕駛處罰後，新北市無照駕駛事故件數及受傷人數均呈下降趨勢，但未成年無照駕駛案件仍時有所聞，部分案件更涉及家長疏於管理，防制工作仍須持續深化。

李仁寧表示，近3年新北市無照駕駛交通事故死傷人數中，以18至24歲年輕族群最多，共1804人，占18.2%；其次為65至74歲高齡者，共1363人。

為防制青少年危險駕車及無照駕駛，警察局將於每周五、六、日加強勤務編排，針對各轄區聯外道路、橋梁及易發生危險駕車路段實施區域聯防與攔查勤務，並持續執行網路巡查，深入社群網站及通訊軟體蒐集情資，提前掌握可能聚集飆車或危險駕車情形，及早介入防制。

教育局則將於暑假前持續透過校園宣導、高關懷專案及親師輔導機制，加強學生交通安全觀念；監理機關則持續推動駕訓補助、道安講習及關懷通知措施。

交通局指出，新北市機車安全月將在7月啟動，市府將結合各道安小組持續推動交通安全宣導及執行工作，希望從教育、家庭及執法三方面共同努力，降低無照駕駛風險。

交通局長鍾鳴時表示，雖今年1至2月交通事故30日內死亡人數較去年同期增加，但1至5月A1及A2事故死傷人數較去年同期減少8.2%，顯示各項交通安全改善措施已逐步展現成效，市府將持續精進各項作為，降低事故發生及傷亡風險。

道安顧問王中允指出，無照駕駛態樣多元，重型機車、自小客車等，特性都不太一樣，策略應也要有所不同，目前數據分析看不出有針對性的防治策略；也有顧問指出，交通部統計發現機車駕訓發揮大功效，但目前新北分到的9000多個名額只剩下不到30%，建議新北市可以思考如何增加考照名額，滿足大學生、高中生的名額需求。

無照駕駛 新北 中央

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