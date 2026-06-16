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台中這路口今再傳事故 年初曾發生男大生車禍死亡 今年迄今累計11件
台中市霧峰區峰堤路與草湖路口今晨發生轎車和機車碰事故，所幸機車騎士僅受擦挫傷，送醫後無生命危險。但路口一家駕訓班的監視錄影拍下發生經過，並提醒「這處路口應該可以排入台灣前幾大事故路口吧」顯示此處交通事故頻繁。警方呼籲駕駛人隨時注意前車狀況，遵守交通規則，以保障自己與其他用路人安全。
據了解，該路口今年一月曾發生曾姓男大生（20歲）疑為閃避另輛轎車而摔倒送醫不治意外。另據警方資料，該路口一月迄今共發生「造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故」的A2交通事故8件、「僅有車輛或財物受損，無人員傷亡」的A3交通事故2件。
警方說，今晨8時許鍾姓男子(25歲)駕駛轎車由峰堤路直行往西行駛，與騎機車沿草湖路往南行駛的陳姓男子(42歲)在路口撞上，陳當場倒下，一度卡在轎車和機車間。消防人員據報趕往把陳送醫，警方調查雙方無酒駕情事，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。
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