萬能科大115級畢業典禮，畢業生、親友、貴賓坐滿會場。圖：萬能科大提供

萬能科技大學於6月13日舉行「115級畢業典禮」，桃園市副市長蘇俊賓、萬能科技大學董事會董事長陳恆中、校長莊暢、校友會理事長陳冠霖，以及多位貴賓、師長、家長與親友共同出席，見證畢業生完成大學生涯的重要里程碑。

桃園市副市長蘇俊賓期勉畢業生延續萬能精神，迎接AI挑戰。圖：萬能科大提供

萬能科大表示，本屆畢業典禮以「感恩、榮耀、啟航」為核心精神，除了會場內的典禮程序外，另規劃「115級畢典系列活動」，將校園打造成充滿青春回憶與歡慶氛圍的畢業嘉年華。結合時尚表藝系學生的舞蹈，並邀請超人氣團隊「慶記KTV」帶來藝人互動表演，畢業生們在歡笑與掌聲中共同唱出青春記憶。同時校園設有免費手機列印照片服務，讓畢業生與親友能即時留下珍貴合影；現場也設置美食遊樂攤位、裝置藝術擺設及特色拍照區，讓畢業典禮不只是莊重的儀式，更成為一場充滿感動、祝福與熱情的嘉年華盛會。

萬能科技大學校長莊暢感性勉勵畢業生開啟人生新篇章。圖：萬能科大提供

蘇俊賓致詞時表示，萬能科大不僅是桃園重要的人才培育基地，「萬能是桃園的驕傲」，萬能科大長期深耕技職教育，是推動桃園城市發展的重要力量。萬能創辦人莊心在教授當年創辦萬能工專，50多年來培育「萬能的人」，這份精神在AI迅速發展的時代，更具有新意義。他表示，萬能科技大學在產業界建立極佳口碑，培育出超過8萬名優秀校友，投入各行各業，為地方與國家發展貢獻良多。

萬能科大旅館系官柏均代表畢業生在台上進行香檳啟封儀式，並慶祝畢業。圖：萬能科大提供

蘇俊賓表示，在AI快速發展的時代，善於與AI對話並持續探索新可能的人，反而會迎來更多機會。他鼓勵畢業生重新詮釋「萬能的人」的精神，成為AI時代社會最需要的人才。蘇俊賓特別強調《遠見》雜誌今年3月「企業最愛大學生」調查，萬能科大於服務類榮獲企業最愛私立科技大學第一名，展現學校長期推動技職教育與產業接軌的成果。而今日即將畢業的同學，未來進入職場後，也將接棒這份榮耀與責任。他期許畢業生持續精進專業能力，延續萬能人在累積的良好口碑，讓萬能科大的辦學成果持續被企業與社會看見。

萬能科大校長莊暢表示，畢業不是學習的終點，而是人生新篇章的開始。「世界上沒有最好的大學，只有最適合學生發展的大學」。而萬能科大最大的使命，就是協助學生培養專業能力、取得產業所需技能，畢業後最終順利進入理想職場，實現人生目標。AI時代快速改變產業樣貌，但真正不可取代的是解決問題的能力。萬能科大已連續7年榮獲「全國技能競賽」獎牌總數全國第一的佳績，展現萬能學子卓越的專業實力與競爭力。未來將持續以產學鏈結、企業實習、國際交流與技職實作為核心，培育具備專業技能、人文關懷與跨域能力的新世代人才，讓學生在面對未來挑戰時更有信心。莊暢勉勵畢業生，未來無論同學們走向職場、繼續升學，或勇敢追尋自己的夢想，都要記得，「萬能永遠是你們最溫暖的後盾。」

畢業生代表官柏均也真摯回顧求學歷程，感謝家人無私支持、師長悉心指導及同儕一路相伴。官柏均更別開生面以「香檳啟封」儀式象徵畢業生圓滿完成學業，正式開啟人生新篇章；隨著香檳啟封的瞬間，也代表夢想起飛、前程似錦，祝福畢業生勇敢迎向未來挑戰，帶著在萬能累積的專業與自信，走向更寬廣的人生舞台。

本文章來自《桃園電子報》。原文：萬能科大畢典登場 莊暢：解決問題的能力不會被AI取代