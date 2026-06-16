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不要命？桃園蘆竹2男上半身探出車窗比「YA」 警調電眼追人

桃園電子報／ 桃園電子報

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後座兩名乘客將上半身探出車外，手比「YA」。圖：翻攝自Threads@aww___0617

近日社群流傳一段影片，一台自小客車行駛於桃園市蘆竹區南山北路二段附近時，後座兩名乘客突將上半身探出車外，手比「YA」，行徑相當冒險，引發大眾對交通安全的疑慮。蘆竹分局獲悉後高度重視，目前已立即展開調查。兩名乘客之行為已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，若查證屬實，最高可處1萬8000元罰鍰；另行駛中未繫安全帶行為，亦將依同條例第31條第1項依法併同舉發。

蘆竹分局表示，相關危險駕駛及影響往來人車安全部分，將調閱相關路口影像，並通知行為人到案說明釐清，依刑法公共危險罪責移送究辦。

蘆竹分局呼籲，汽車行駛時，車內乘客將頭、手或其他身體部位伸出車窗易發生不可預測之風險 ，請民眾切勿模仿以免發生不可挽回之憾事 。警方將持續加強該路段之巡邏與違規取締，確保轄區市民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：不要命？桃園蘆竹2男上半身探出車窗比「YA」 警調電眼追人

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