小朋友在歡樂中學習交通規則及自我保護觀念。圖：大園分局提供

昨（15）日為警察節，桃園市大園警分局秉持「警察節服務不打烊、宣導不停歇」精神，前往橫峰幼兒園舉辦「小小警察體驗營暨交通安全宣導」活動，透過交通繪本故事、情境模擬及趣味闖關等多元方式，讓幼童在歡樂氛圍中學習交通安全知識，將正確用路觀念向下扎根。

桃園市大園警分局前往橫峰幼兒園舉辦「小小警察體驗營暨交通安全宣導」活動。圖：大園分局提供

活動中，員警化身交通安全老師，以生動活潑的交通繪本帶領小朋友認識交通安全觀念，並搭配紅綠燈號誌、交通標誌及大型道路情境地墊，引導孩童實際體驗道路環境。孩子們在員警及老師的陪同下，學習辨識交通號誌、認識行人穿越道，並實際演練過馬路時「停、看、聽」的安全步驟，現場互動熱絡且笑聲不斷，在寓教於樂的過程中加深對交通安全的認識。

適逢警察節，幼兒園小朋友更精心準備手繪大畫作贈送給員警。圖：大園分局提供

為加深學習效果，警方也特別設計交通安全闖關活動，透過遊戲互動方式，讓小朋友在歡樂中學習交通規則及自我保護觀念。過程中孩子們踴躍參與，在有獎徵答時亦反應熱烈，不僅提升交通安全知識，也對警察維護交通安全的工作有更深刻的了解。

昨日適逢警察節，幼兒園小朋友更精心準備手繪大畫作贈送給員警，以童真的筆觸向辛勤執勤的警察獻上祝福，讓現場洋溢著溫馨感人的氛圍。

大園分局表示，交通安全教育應從小扎根，透過校園宣導及情境體驗，讓孩童從生活中培養正確的用路習慣與安全意識。未來將持續深入校園及社區推動交通安全宣導，以更多元、有趣的方式深化安全觀念，讓交通安全種子在孩子心中萌芽，共同營造安全友善的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警深入幼兒園宣導用路觀念 幼童體驗交通號誌趣味闖關