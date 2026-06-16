「以後日子怎麼過」 男騎士命喪貨車輪下 雙親泣訴兒省吃儉用撐家計

台1線台南六甲林鳳營路段昨有輛載豬大貨車，疑下雨視線差，失控撞上內側車道的工程車，再衝向外側撞上正在停等紅燈的陳姓機車騎士，遭貨車右後輪輾壓爆頭慘死，檢警會同法醫相驗，陳因車禍致頭部損傷死亡，死者雙親悲慟欲絕指兒子每個月僅留5000元作生活費，其餘全數用於家庭開銷，「人就這樣沒了，我們以後的日子不知道要怎麼過」。

陳男昨上班途中遇死劫，父母接獲噩耗趕往殯儀館認屍，泣訴沒想到兒子出門前才說過話，卻是最後一面，因為一場車禍成了冰冷遺體。

據調查，48歲陳男在汽車零件廠擔任工程師，離婚後與父母同住柳營區，平時乖巧孝順，也是家裡經濟支柱，每個月僅留5000元作生活費，其他費用都用於家庭開銷；父母表示，接到警方電話時當場愣住，後來看到監視器更心痛不已。

事故發生在上午約8時26分許，六甲區林鳳營台1線路段，載有豬隻的大貨車疑因雨天視線差，先撞擊行駛於內側車道的園藝工程車後，大貨車隨後失控撞向外側。

當時路口適有1名正在停等紅燈的男機車騎士，當場遭貨車右後輪逕輾過爆頭慘死，工程車司機則流鼻血，大貨車司機未受傷。

警方表示，這起事故不幸釀成1死1傷，後續將調閱周邊監視器及行車記錄器影像，並製作相關筆錄，以還原事故發生經過。肇事駕駛訊後則交保候傳。