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台中男高處墜落頭撞電線桿...倒臥社區花圃亡 檢警查死因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市南屯區某大樓今天清晨傳出男子墜落意外，檢方今將與法醫查明死因。圖／本報資料照
台中市南屯區某大樓今天清晨傳出男子墜落意外，檢方今將與法醫查明死因。圖／本報資料照

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，南屯區忠勇路一棟大樓傳出墜落案件，救護車到場時，一名年齡不詳男子，倒臥地面，頭部及軀幹嚴重外傷，已明顯死亡，救護車交由轄區警方查明案發經過，不排除高處墜落可能，警方初步調查，男子頭部疑撞擊社區外的電線桿後，墜落社區花圃，全案將由檢察官相驗，釐清死因。

經查，該社區的管理員在清晨聽到巨響，察看發現一名男子倒臥植栽花圃區，現場還有電線桿散落物，嚇得趕緊報案。

警消調查，男子是大樓住戶，年約20多歲，疑似從高處墜落後，頭部撞擊電線桿，救護車到場時，男子已明顯死亡。

警方聯絡家屬，初步瞭解，男子近日因感情因素，心情鬱悶，是否有案發原因有關，今將報請檢察官相驗釐清死因，初步未發現有外力介入跡象。

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台中市 救護車 大樓

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