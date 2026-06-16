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中和民宅深夜火警釀1死2傷 67歲男送醫搶救不治
新北市中和區永和路一帶今天凌晨3時許發生住宅火警，警消獲報後趕赴現場搶救，火勢隨後撲滅，但造成3人受傷送醫，其中67歲黃姓男子到院前已無生命徵象（OHCA），經送醫搶救後仍宣告不治，詳細起火原因仍待調查釐清。
警方表示，中和警分局中原派出所凌晨接獲110報案，指永和路一帶有火警情形，立即派遣巡邏警力到場。員警抵達時現場已有濃煙及火勢，消防人員隨即展開搶救，並順利將火勢撲滅。
警方指出，火警造成65歲陳姓女子雙手二度燙傷、臉部輕微燙傷，32歲徐姓男子嗆傷，67歲黃姓男子則呈現OHCA狀態，3人均送往雙和醫院救治。其中黃男經院方全力搶救後仍傷重不治。
警方表示，現場已完成警戒管制，並通知鑑識人員到場採證，至於火災發生原因，後續將由消防局火災調查科進一步調查釐清。
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