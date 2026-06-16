中和民宅深夜火警釀1死2傷 67歲男送醫搶救不治

台1線台南六甲林鳳營路段昨有輛載豬大貨車，疑下雨視線差，失控撞上內側車道的工程車，再衝向外側撞上正在停等紅燈的陳姓機車騎士，遭貨車右後輪輾壓爆頭慘死，檢警會同法醫相驗，陳因車禍致頭部損傷死亡，死者雙親悲慟欲絕指兒子每個月僅留5000元作生活費，其餘全數用於家庭開銷，「人就這樣沒了，我們以後的日子不知道要怎麼過」。

2026-06-16 09:53