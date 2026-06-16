影／台中清水知名宵夜店遭砸！3醉男不滿「還要等半小時」怒翻桌毀食材

台中清水知名深夜小吃店昨晚驚傳遭人砸店，3名渾身酒氣的男子昨晚10時許前往該店欲消費，因不滿林姓老闆表示「還在備料，要等半小時後才營業」，3人竟當場惱羞成怒，當街暴怒徒手翻桌、狂砸店內設備與食材，嚇得鄰居不敢出門。清水分局獲報後，立刻調派優勢警力火速趕抵現場，當場將3名砸店主嫌壓制帶回，全案依法移送台中地檢署偵辦。

清水分局表示，昨晚10時許，35歲章男、26歲王男、30歲陳男等3名男子，帶著醉意前往小吃店，當時距離店家營業還有半個小時。林姓老闆向3人禮貌說明仍在備料，需等到10點半才能供餐。不料，這番話瞬間引爆3人怒火，隨即在店內失控瘋狂大叫，並動手瘋狂砸毀生財器具，導致店內設備及新鮮食材散落一地、滿目瘡痍。

突如其來的砸店巨響與暴力行為，不僅讓正在備料的老闆與員工受到極大驚嚇，也導致該店當晚心血全毀、根本無法營業，清水派出所深夜接獲報案，得知有人聚眾鬧事，為防止事態擴大，立即啟動快打機制，調派優勢警力火速衝往現場。

警方趕抵時，現場一片狼藉，章男等3名主嫌仍在叫囂，身旁還圍繞著8名宣稱是趕來「勸離」的相關親友。警方不聽編造藉口，當場展現鐵腕作風，將3名主嫌依法強制帶回派出所偵辦、釐清案情。

據了解，這家位於清水區清水街上的「阿泉小吃部」，在台中海線宵夜界極具盛名，是在地人一致狂推的深夜隱藏版美食。店內以招牌豬腳與「限量50碗、晚來吃不到」的豬腦湯聞名，每逢開門必大排長龍。店家網路公告的營業時間相當明確，為每晚10時30分至凌晨1時。

清水分局呼籲民眾遇有糾紛應冷靜理性處理，避免聚眾衝突，以免觸法。對於危害社會秩序與公共安全的暴力事件，警方絕對零容忍，必將相關涉案人員依法嚴辦、通通繩之以法。

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