3秒飆百公尺大學生騎機車撞迴轉車身亡 檢認定汽車駕駛無過失不起訴

去年4月24日上午7時許，屏東科技大學曾姓男大生騎機車行經內埔鄉科大路與西銀巷交叉口疑超越前方貨車，從外側切到內側車道（車道寫禁行機車），直直撞上路口迴轉汽車，曾男人車倒地不治，汽車駕駛是屏科大研究所張男，張男當時被依過失致死罪偵辦，今年初他接到檢方不起訴處分，「放下心中大石頭」。

不起訴處分寫到，從曾姓男大生機車的行車記錄器影像，該路段右側設警示標誌速限60公里／小時，曾男騎機車行駛外側車道，遠方明顯看見一輛貨車同樣行駛在外側車道，從畫面中時間換算，曾男在3秒行駛距離共經過10組車道線（約100公尺），換算當時車速超過一百公里／小時，其確有違規超速。

不起訴處分書指出，機車騎士曾姓男大生原騎機車在該路段外側車道，該車道有貨車行駛在前方，曾男即變換到內側車道，該路段內側車道標示「禁行機車」，張男駕駛汽車早已在該處等待迴轉，且打方向燈，張男依規定行駛在內側車道，認定無過失。

「開車上路前要保持清醒、還有要更專注！」歷經這起車禍後，張男說，開車上路該慢就要慢，防禦性駕駛觀念真的超級重要。回想起當天情況，張男說，當天他開學姐的汽車，載學姐去買東西，開到一半發現開錯方向，請學姐開導航，之後在路口等待迴轉，沒想到兩分鐘後就發生車禍，「撞擊力道很強，車子被推了一大下」。

張男跟學姐沒受傷，他說，慶幸汽車後座沒有乘客，汽車後車廂有鋼板插到後座。「之後開車都會怕怕，尤其迴轉時，一直看後面，避免視野盲區，就怕無法立即反應」。

張男事後心有餘悸說，「如果那天我也是騎機車的話，搞不好我也一起死了！」之後開車還是有陰影，總擔心是不是漏了什麼，尤其轉彎時特別注意。

張男說，車禍發生下車查看，一開始看到機車安全帽時，「原以為是認識學弟，學弟也有相同安全帽，當時有嚇到」，趕緊報警，回報學校老師，隔天檢方訊問後他被三萬元交保，內心忐忑，歷經偵查庭訊、後續和解等，今年一月下旬張男接到屏東地檢署寄來不起訴書，「心中大石頭終於放下了」。