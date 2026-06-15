彰化北斗汽車修配廠火災待修車遭殃全毀 幸好廠內人員全撤

彰化縣北斗鎮斗苑路二段某汽車修配廠今傍晚失火，火勢迅速蔓延，因修車廠是鐵皮建物，廠內溫度快速上升，彰化縣消防局據報出動19輛消防車和1部救災機器人，45名消防人員全力搶救，場內多輛汽車和設備來不及移出被燒燬，幸好修車廠老闆夫婦和員工都逃出。

據了解，今下午4點59分修車廠廠內發生火災，老闆夫婦撲滅無效，白煙持續冒出車廠，老闆夫婦連忙跑到對街，打電話向消防局報案，消防局第四大隊及鄰近消防分隊共出動19輛消防車、1輛救護車，和1架無人機、1部救災機器人。45名消防人員到場拉起水線，因修車廠門面寬又廠房是一般房子一倍深長，消防員操作無人機升空偵測火場，門面先由救災機器人噴水，消防人員陸續進入廠內滅火。

附近民眾趕來關心，看見停放修車廠內多輛汽車和設備來不及移出，全數被燒燬，連呼「可惜」。幸好老闆夫婦等人及時離開，僅老闆在第一時間搶救時輕微燒傷手部，就近到北斗卓綜合醫院救治，生命危險。

修車廠火災約6點半撲滅，初步調查廠房面積約300平方公尺，1樓有火煙焚燒痕跡，燃燒面積約100平方公尺，實際災損和起火原因有待火場鑑識調查。