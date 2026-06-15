花千元買章魚、蝦嫌貴 高雄男朝生魚片攤撒冥紙噴漆洩憤卻搞錯對象

高市仁武區登發黃昏市場生魚片攤位深夜遭人撒冥紙噴不雅字，店家報警，警方調監視器追查出涉案的陳姓男子，陳到案稱，因之前花千元買小章魚及蝦子，朋友都說他買貴了，心生不滿才砸攤洩恨，沒料卻搞錯攤位，被警方依恐嚇及毀損罪送辦。

仁武警分局表示，澄觀派出所於昨晚9時許接獲仁武區一處黃昏市場生魚片攤販報案，指攤位遭人噴漆灑紙並噴不雅字，警方隨後到場了解，發現遭噴漆的攤位上方及地上滿是冥紙。

後警方調閱監視器，查出涉案者是陳姓男子（45歲）；陳男到案後，稱5月在該攤位花千元購買小章魚及蝦子等海鮮，後被友人認為售價過高，他買貴了，以致心生不滿，趁夜間攤位四下無人之際撒冥紙噴漆洩恨。

警方告知陳男，該處平日為出租攤位，無固定承租人，陳砸攤搞錯對象，警詢後，依毀損及恐嚇等罪嫌將陳移送橋頭地檢署偵辦。

高市仁武區登發黃昏市場攤位深夜遭人撒冥紙噴不雅字，警方查獲涉案陳姓男子，陳才知搞錯對象。記者石秀華／翻攝