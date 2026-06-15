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初判違反勞安！北市文山區起重工程負責人 吊掛遭鋼材壓落身亡

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市文山區新光路2段某工地發生工安意外，工人55歲陳姓男子今下午作業時，遭鋼材重壓死亡。記者李奕昕／翻攝
台北市文山區新光路2段某工地發生工安意外，工人55歲陳姓男子今下午作業時，遭鋼材重壓死亡。記者李奕昕／翻攝

北市文山區新光路二段一處工地，今天下午15時12分發生一起工安意外，一名年55歲工人作業時，不明原因遭鋼材壓住，警消獲報趕抵現場，發現工人已明顯死亡。北市勞檢處第一時間也到工地勞檢。

北市勞檢處表示，今日下午15時許，起重工程有限公司陳姓負責人於文山區某處鋼材料堆置場所使用遙控器獨自操作移動式起重機從事吊掛鋼材料作業，疑似因未採取正確吊掛方法，於吊掛過程發生鋼材料飛落壓到自己，當場死亡。

勞檢處表示，本案初判違反起重升降機具安全規則第63條第2款：未檢視荷物之形狀、大小及材質等特性，以估算荷物重量，或查明其實際重量，並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法。本案經查如有違反職業安全衛生法部分，將可處三萬元以上三十萬元以下罰鍰。

北市 工安 勞檢

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