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國1大貨車爆胎衝入邊坡連續翻滾 駕駛幸運無恙
國1台南新營路段今傍晚發生大貨車（吊車）輪胎爆胎失控，衝入邊坡連續翻滾最後未翻覆幸運停在農田上，駕駛毫髮無傷，讓外界嘖嘖稱奇，直呼命大。
事件發生在今下午4時50分，警方初步調查，46歲的高男駕駛大貨車，經過北上293.4公里新營戰備路段時，疑大貨車右前輪爆胎後失控撞擊外側護欄後衝出邊坡，過程中更連續翻滾後車子未翻覆停在邊坡旁農田，車體多處凹陷駕駛座擋風玻璃碎裂，瞬間發出巨響嚇壞路人，用路人緊急報警。
台南市消防局憂心車內人員受困，緊急調派新營、下營、麻豆消防分隊趕往，途中確認車上僅高男1人，且未受傷，經國道四隊新營分隊警員施以酒測，確認排除酒駕。事故也一度造成交通回堵數公里，警方在下午5時55分處理完成，車流陸續恢復正常通行。
警方也呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查（油、水、煞車、輪胎、燈光…等），避免發生類似事件，危害自身及其他用路人安全。
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