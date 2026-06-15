颱風屋頂光電引疑慮 環團籲納管維護責任清楚

颱風季將至，外界關心屋頂光電有安全疑慮。台灣氣候行動網絡強調，安全與減碳不應被設定為對立，應對屋頂設施的安全疑慮關鍵在於納管，政府應提出更清楚維護責任與定期檢查制度。

「再生能源發展條例」第12條之1預計於8月1日正式施行，未來1000平方公尺以上的大型新建物，應依法設置太陽光電發電設備。然而，就在上路前，媒體報導新建物屋頂光電政策有安全疑慮，颱風天恐成血滴子，引發民眾對颱風、強風、結構安全及消防風險的擔憂。

台灣氣候行動網絡今天發布聲明提出5項意見。首先，相較於都市長期存在的頂樓違建、鐵皮加蓋、棚架、廣告招牌、冷氣室外機等設施，合法屋頂光電是少數已被納入申請程序、結構安全評估、技術規範、完工查驗與維護責任架構的屋頂設施。

行動網絡指出，若社會真正關切颱風天掉落風險，應被檢視的就不該只有光電，而應包括所有屋頂與外牆附掛設施。

另外，新建物設置太陽光電，歐盟、法國、德國、美國加州，以及韓國、日本等地，皆已要求新建建築設置太陽光電或再生能源設備。而日本、韓國等同樣面對颱風、強風與地震的國家，仍持續將私有建築納入屋頂光電政策；透過制度設計，提高建築法規、結構安全、消防應變、維運責任及住戶管理的能力。

第三，既有屋頂空間在設置光電時，仍需經過結構安全確認、違建拆除，並避開遮陰等限制。地狹人稠的台灣為了迴避環境衝擊，下一階段勢必得依賴新建物裝設屋頂光電，才能繼續追趕產業成長下的用電需求。

行動網絡認為，新建物設置光電不只是中央能源政策，更直接關係到地方政府自訂的淨零與再生能源目標；地方政府若一方面宣示2050淨零、鼓勵既有小屋頂設置光電，另一方面卻未支持新建物階段的一體化光電設計，政策恐自相矛盾。

最後，行動網絡強調，安全與減碳不應被設定為對立，台灣需要更安全的屋頂，也需要更多乾淨、分散、接近用電端的再生能源。兩項目標並不衝突。