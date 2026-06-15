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高雄Honda休旅車雨天自撞烏龜翻 駕駛狼狽爬出棄車落跑畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市一輛白色Honda CRV 休旅車今午行經國泰路二段快車道，自撞分隔島四輪朝天，駕駛狼狽爬出，棄車逃離。記者石秀華／翻攝
高市一輛白色Honda CRV 休旅車今午行經國泰路二段快車道，自撞分隔島四輪朝天，駕駛狼狽爬出，棄車逃離。記者石秀華／翻攝

高雄市今天被豪大雨轟炸，一輛白色Honda CRV 休旅車中午行經國泰路二段快車道時，疑未注意車前狀況，自撞分隔島四輪朝天，駕駛狼狽從車中爬出，竟棄車跨越快車道逃離，後進入捷運站，警方懷疑駕駛可能涉酒駕或毒駕，正循線追緝。

鳳山警分局指出，今天中午12時08分許接獲民眾報案，指稱國泰路二段發生一起休旅車翻覆事故。警方獲報後立即派遣交通分隊及轄區警力趕赴現場處理。

警方到場時，只見一輛白色Honda CRV休旅車「烏龜翻」，駕駛已不見蹤影；警方根據目擊者描述，駕駛在翻車後，自行爬出車外，隨即跨越車道跑離現場。

警方隨後調閱周圍監視器，發現男性駕駛棄車後，步行進入附近捷運站。警方目前已擴大調閱沿線監視器影像，追查駕駛到案說明，以釐清事故發生原因及是否涉及其他違規或違法情事。

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高市一輛白色Honda CRV 休旅車今午行經國泰路二段快車道，自撞分隔島四輪朝天，駕駛狼狽爬出，棄車逃離。記者石秀華／翻攝
高市一輛白色Honda CRV 休旅車今午行經國泰路二段快車道，自撞分隔島四輪朝天，駕駛狼狽爬出，棄車逃離。記者石秀華／翻攝

高市一輛白色Honda CRV 休旅車今午行經國泰路二段快車道，自撞分隔島四輪朝天，駕駛狼狽爬出，棄車逃離。記者石秀華／翻攝
高市一輛白色Honda CRV 休旅車今午行經國泰路二段快車道，自撞分隔島四輪朝天，駕駛狼狽爬出，棄車逃離。記者石秀華／翻攝

高雄市 休旅車 車禍

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