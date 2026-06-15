端節前防堵走私疫病入侵 金馬澎查獲陸製花生、螺螄粉

端午節將至，為防堵走私不法情事及境外疫病入侵，海巡署金馬澎分署統合金門、馬祖及澎湖三個巡防區，自13日起同步展開「115年端節擴大威力掃蕩」專案勤務，首日即查獲中國大陸農產品花生446包、共23.9公斤，以及中國大陸加工食品螺螄粉402包、共169.7公斤，以實際查緝成果展現守護邊境安全決心。

金馬澎分署表示，本次專案採取「岸海聯合、異地同步」方式執行，三個巡防區共動員巡防艇21艘、巡邏車78輛、巡邏機車24輛，投入436名執法人力及3隻偵搜犬，全面強化岸海防線。

海巡指出，專案期間整合運用X光機、智慧港監系統、無人機、雷達及紅外線熱影像等科技設備，加強岸海聯防機制。海域部分提高敏感海域雷達監控密度，防範可疑船舶接駁或小型船艇違法闖關；岸際則針對小三通旅客行李、冷凍貨櫃及郵包提高查驗頻率，並加強巡查偏僻港區、廢棄房舍、碉堡及消波塊等治安死角，防範走私及疫病入侵。

金馬澎分署表示，端節連假期間將持續強化各項巡防與查緝作為，提升海域安全韌性及應變能力，確保國內食品安全與產業秩序，守護國家邊境安全，讓民眾安心過節。海巡也呼籲民眾，如發現可疑走私或不法情事，可撥打118報案專線通報，共同維護邊境安全。

海巡署金馬澎分署統合金門、馬祖及澎湖三個巡防區，查獲中國農產品花生446包、共23.9公斤，以及中國加工食品螺螄粉402包、共169.7公斤。圖／海巡署金馬澎分署提供

海巡署金馬澎分署統合金門、馬祖及澎湖三個巡防區，查獲中國農產品花生446包、共23.9公斤，以及中國加工食品螺螄粉402包、共169.7公斤。圖／海巡署金馬澎分署提供