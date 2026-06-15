基隆耀集食品捐贈皮卡災情勘查車 具機動性還能拖拉救生艇

基隆市大武崙工業區內的耀集食品公司，今天捐贈災情勘查車給消防局。耀集食品董事長陳麗香說，消防小隊長詹能傑進入火場救人殉職事件，讓她深感不捨與難過，得知消防局有「皮卡」災情勘查車的需求，便聯繫廠商打造，力挺消防人員救災。

消防局今天在消防局大樓舉辦捐贈儀式，基隆市長謝國樑前往新加坡參加世界城市高峰會，副市長邱佩琳代表受贈，並致贈感謝狀表達謝意。

陳麗香在捐贈儀式表示，今年詹1月下旬消防人員到安樂區滅火救災，詹能傑殉職讓她深感不捨與難過，因此主動聯繫消防局長游家懿，表達希望能為打火英雄盡一分心力的意願。得知消防部門需要1輛皮卡車（災情勘查車），便著手聯繫廠商打造，並在今天捐贈，以實際行動力挺消防前線弟兄。

陳麗香說，每次有火警發生，消防人員總是在第一時間趕赴現場，守護民眾的使命感讓她深感敬佩與感動，期盼趁著自己在擔任世界華人工商婦女企管協會基隆分會長、大武崙工業區協進會理事長任期內，貢獻綿薄之力回饋社會，也希望拋磚引玉，喚起更多在地企業家，關注與支持消防需求，透過完善救災設備，給予消防人員更好的支援，也讓在基隆就業與生活的民眾更加安心。

邱佩琳推崇陳麗香是成功的企業家，不僅在工業區經營有成，創造許多就業機會，更擁有一顆柔軟且關懷社會的心。看見基隆消防救災的實際需求，發揮愛心捐贈災情勘查車宛如「及時雨」，為基隆的打火英雄提供了更好的保護與支援。

邱佩琳指出，基隆市消防局共有9個消防隊，今天獲贈新車前僅有5輛勘查車，耀集捐贈加再1輛，對於補足救災量能有極大的幫助。基隆是座山海交錯的城市，住宅區密集、巷弄狹窄，加上山區多變地形，有時前往宮廟等山區或巷弄狹窄處，常會擔憂若發生火災，大型消防車輛根本難以第一時間駛入，「災情勘查」成為現代消防救災中極為重要的一環。

游家懿表示，耀集捐贈的災情勘查車，具備良好的越野及通行能力，能快速深入狹窄巷弄與複雜地形，協助指揮官迅速掌握災情並進行人員調度，大幅提升救援效率。這輛車也具備拖掛載運能力，可搭載救生器材與拖拉救生艇，在颱風淹水、水域搜救及土石流等災害現場，提供高度機動支援能力。

游家懿說，公共安全工作需要政府與民間共同努力，未來將深化與民間企業、公益團體合作，持續充實科技化與智慧化救災設備，提升消防人員勤務安全與災害應變效能，朝向「科技救災、智慧防災、韌性城市」目標邁進，共同打造更安全、更安心的生活環境，守護市民生命財產安全。

基隆市大武崙工業區內的耀集食品公司今天捐贈災情勘查車給消防局，以實際行動力挺消防前線弟兄。圖／基市府提供

基隆市大武崙工業區內的耀集食品公司董事長陳麗香（左），今天捐贈災情勘查車給消防局，由副市長邱佩琳（右）代表接受。圖／基市府提供

基隆市大武崙工業區內的耀集食品公司今天捐贈災情勘查車給消防局，以實際行動力挺消防前線弟兄。圖／基市府提供

基隆市大武崙工業區內的耀集食品公司今天捐贈災情勘查車給消防局，以實際行動力挺消防前線弟兄。圖／基市府提供