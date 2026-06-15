快訊

好市多賣Vlog神機全台缺貨！網見甜甜價：真的便宜要搶了

雨下不停！高雄市宣布桃源區今天下午停止上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中海線娃娃機店連遭竊損失1萬2千 小偷開進口車行竊被逮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中海線地區娃娃機遭竊案，清水警方昨天逮捕涉案男子，移送法辦。記者游振昇／翻攝
台中海線地區娃娃機遭竊案，清水警方昨天逮捕涉案男子，移送法辦。記者游振昇／翻攝

台中海線地區娃娃機店連遭竊盜，店內監視器錄下一名男子開進口車進店內整區搬走公仔，清水警方昨天逮捕涉案王姓男子，查出他至少涉及二件娃娃機竊案，店家損失1萬2000元，已依竊盜罪嫌移送法辦，再追查他是否涉及其他案件。

據被害人說，本月8日凌晨在沙鹿區的娃娃機店遭竊，從監視器畫面看到，一名男子開進口轎車停在店門口後，他進入店內搜刮公仔，放在娃娃機上方的大盒公仔被搜光，小偷開的轎車車牌以布遮掩。

清水警分局表示，接獲民眾報案指稱位於轄內之夾娃娃機店內高價公仔遭竊，警方受理報案後立即成立專案小組展開調查，經調閱周邊監視器畫面分析比對，發現涉嫌人犯案時刻意以遮蔽車牌方式抵達現場，企圖躲避警方追查。

案經清水分局明秀派出所與安寧派出所共同擴大調閱監視器追查，發現犯嫌於沙鹿、梧棲一帶選物販賣機店，隨手竊取數個放置於機台上方之公仔，導致店家損失共約1萬2000餘元，經循線掌握涉案人車及相關事證，蒐證完備後向台中地方法院聲請搜索票獲准，昨天持搜索票執行搜索，當場在36歲王姓男子住處查扣涉案相關證物，全案警詢後依竊盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

清水分局呼籲，店家應加強營業場所防竊措施，妥善運用監視錄影設備，並定期檢視設備運作情形，以提升犯罪預防效能；民眾切勿因一時貪念而以身試法，任何竊盜行為均須負擔相應法律責任，警方對於各類刑事案件將持續積極查緝，維護民眾財產及人身安全。

娃娃 小偷 台中

延伸閱讀

影／台中車站移工酒後大亂鬥 18名員警趕赴現場逮4人擴大查處送辦

影／高雄轎車駕駛拒檢…棄車竄逃公寓頂樓 不僅毒駕還是通緝犯

假投資真詐財...台中警今重兵埋伏抓車手 歹徒頑抗衝撞阻詐30萬

債務談判爆衝突 男子持槍開槍後躲彩券行與警對峙2小時

相關新聞

疑下雨視線差 台南載豬大貨車失控輾死停等紅燈騎士

台1線台南六甲路段今上午發生死亡車禍，一輛載豬大貨車，疑下雨視線差，先失控撞上內側車道的工程車，再衝向外側撞上正在停等紅燈的男機車騎士，騎士遭貨車右後輪輾壓爆頭慘死，工程車司機則流鼻血，詳細原因警深入釐清中。

大雨天趴座墊公路狂飆 雲林出現「機車超人」驚險演出

雲林出現「機車超人」，一名男子前天用趴臥方式，整個人趴在機車坐墊，雙腿還往後縣空伸直，活像會飛的超人，大雨天中，在台1省道公路狂飆，還一路大聲尖叫，這般賣命的機車「飛行秀」，嚇傻許多同在路上行駛的駕駛人，直呼「哇塞！真的有會飛的超人飛過耶」。

影／逾50改裝車陽明山車聚！警攔查違規 號召者等12人送辦

林姓男子日前上網號召改裝車友到陽明山集結，警方獲報循線攔查42車、52人，查獲無照駕駛等多件違規案，後續依法舉發外，初步也依公共危險罪嫌將林男等12人送辦。

端節前防堵走私疫病入侵 金馬澎查獲陸製花生、螺螄粉

端午節將至，為防堵走私不法情事及境外疫病入侵，海巡署金馬澎分署統合金門、馬祖及澎湖三個巡防區，自13日起同步展開「115年端節擴大威力掃蕩」專案勤務，首日即查獲中國大陸農產品花生446包、共23.9公斤，以及中國大陸加工食品螺螄粉402包、共169.7公斤，以實際查緝成果展現守護邊境安全決心。

基隆耀集食品捐贈皮卡災情勘查車 具機動性還能拖拉救生艇

基隆市大武崙工業區內的耀集食品公司，今天捐贈災情勘查車給消防局。耀集食品董事長陳麗香說，消防小隊長詹能傑進入火場救人殉職事件，讓她深感不捨與難過，得知消防局有「皮卡」災情勘查車的需求，便聯繫廠商打造，力挺消防人員救災。

影／台中海線娃娃機店連遭竊損失1萬2千 小偷開進口車行竊被逮

台中海線地區娃娃機店連遭竊盜，店內監視器錄下一名男子開進口車進店內整區搬走公仔，清水警方昨天逮捕涉案王姓男子，查出他至少涉及二件娃娃機竊案，店家損失1萬2000元，已依竊盜罪嫌移送法辦，再追查他是否涉及其他案件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。