影／台中海線娃娃機店連遭竊損失1萬2千 小偷開進口車行竊被逮

台中海線地區娃娃機店連遭竊盜，店內監視器錄下一名男子開進口車進店內整區搬走公仔，清水警方昨天逮捕涉案王姓男子，查出他至少涉及二件娃娃機竊案，店家損失1萬2000元，已依竊盜罪嫌移送法辦，再追查他是否涉及其他案件。

據被害人說，本月8日凌晨在沙鹿區的娃娃機店遭竊，從監視器畫面看到，一名男子開進口轎車停在店門口後，他進入店內搜刮公仔，放在娃娃機上方的大盒公仔被搜光，小偷開的轎車車牌以布遮掩。

清水警分局表示，接獲民眾報案指稱位於轄內之夾娃娃機店內高價公仔遭竊，警方受理報案後立即成立專案小組展開調查，經調閱周邊監視器畫面分析比對，發現涉嫌人犯案時刻意以遮蔽車牌方式抵達現場，企圖躲避警方追查。

案經清水分局明秀派出所與安寧派出所共同擴大調閱監視器追查，發現犯嫌於沙鹿、梧棲一帶選物販賣機店，隨手竊取數個放置於機台上方之公仔，導致店家損失共約1萬2000餘元，經循線掌握涉案人車及相關事證，蒐證完備後向台中地方法院聲請搜索票獲准，昨天持搜索票執行搜索，當場在36歲王姓男子住處查扣涉案相關證物，全案警詢後依竊盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

清水分局呼籲，店家應加強營業場所防竊措施，妥善運用監視錄影設備，並定期檢視設備運作情形，以提升犯罪預防效能；民眾切勿因一時貪念而以身試法，任何竊盜行為均須負擔相應法律責任，警方對於各類刑事案件將持續積極查緝，維護民眾財產及人身安全。