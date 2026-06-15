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國道1號內湖路段半聯結車闖禍 大量砂石掉落車流回堵8公里

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
林姓男子今上午駕駛半聯結車經國道1號內湖路段，大量砂石掉落路面，加上清除作業，造成車流回堵約8公里。記者李奕昕／翻攝
林姓男子今上午駕駛半聯結車經國道1號內湖路段，大量砂石掉落路面，加上清除作業，造成車流回堵約8公里。記者李奕昕／翻攝

林姓男子今上午駕駛半聯結車經國道1號南下內湖路段，大量砂石掉落路面，加上清除作業，造成車流回堵約8公里，警方依道路交通管理處罰條例舉發，已通知高速公路局清除完畢恢復通行。

警方調查，34歲林姓男子今上午8時許駕駛半聯結車，行經國道1號南向18.5公里內湖路段，疑因尾門故障，大量砂石掉落於外側車道及路肩，沿途散落距離約2百公尺。

國道警方獲報追查，對林依道交條例製單舉發，通報高公局交控中心派遣警戒車、工務段清除砂石，並派遣巡邏車於回堵末端疏導車流。車流回堵約8公里，工務段於10時許清除完畢恢復通行。

警方表示，國道散落物可依道交條例第30條第1項2款，處駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，因而致人受傷者，吊扣駕照1年，致人重傷或死亡者，吊銷駕照，駕駛要負擔國道散落物處理作業費每半小時3000元。

警方提醒，開車載運物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故，危害自身及其他用路人安全。

林姓男子今上午駕駛半聯結車經國道1號內湖路段，大量砂石掉落路面，加上清除作業，造成車流回堵約8公里。記者李奕昕／翻攝
林姓男子今上午駕駛半聯結車經國道1號內湖路段，大量砂石掉落路面，加上清除作業，造成車流回堵約8公里。記者李奕昕／翻攝

林姓男子今上午駕駛半聯結車經國道1號內湖路段，大量砂石掉落路面，加上清除作業，造成車流回堵約8公里。記者李奕昕／翻攝
林姓男子今上午駕駛半聯結車經國道1號內湖路段，大量砂石掉落路面，加上清除作業，造成車流回堵約8公里。記者李奕昕／翻攝

林姓男子今上午駕駛半聯結車經國道1號內湖路段，大量砂石掉落路面，加上清除作業，造成車流回堵約8公里。記者李奕昕／翻攝
林姓男子今上午駕駛半聯結車經國道1號內湖路段，大量砂石掉落路面，加上清除作業，造成車流回堵約8公里。記者李奕昕／翻攝

內湖 國道 車道

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