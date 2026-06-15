國道1號內湖路段半聯結車闖禍 大量砂石掉落車流回堵8公里

雲林出現「機車超人」，一名男子前天用趴臥方式，整個人趴在機車坐墊，雙腿還往後縣空伸直，活像會飛的超人，大雨天中，在台1省道公路狂飆，還一路大聲尖叫，這般賣命的機車「飛行秀」，嚇傻許多同在路上行駛的駕駛人，直呼「哇塞！真的有會飛的超人飛過耶」。

2026-06-15 12:49