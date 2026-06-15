金馬澎海巡端午聯防 首日查獲中國花生及螺獅粉

端午節將近，海巡署金馬澎分署統合轄區，自13日起擴大掃蕩，首日查獲中國農產品花生446包、23.9公斤，以及中國加工食品螺螄粉402包、169.7公斤，以實際行動守護邊境。

海巡署金馬澎分署今天指出，端午節將屆，農畜產品需求增加，為嚴防走私不法情事及境外疫病入侵，海巡署統合轄區金門、馬祖、澎湖巡防區，自6月13日起三島採「岸海聯合、異地同步」方式，全面啟動「115年端節擴大威力掃蕩」專案勤務。以實際行動及查獲成效，宣示守護邊境絕不打烊的決心。

這次專案勤務3個巡防區擴大動員，共計部署巡防艇21艘、巡邏車78輛、巡邏機車24輛，並投入高達436名執法查緝人力及3隻偵搜犬。同時全面強化科技聯防，整合運用X光機、智慧港監、無人機、雷達系統及紅外線熱影像等高科技裝備，進行岸海多點聯動防禦。

海域防範採取「嚴密監控、預警在前」原則，針對敏感海域提高雷達監偵密度，嚴防可疑目標併靠接駁及小型船隻衝岸入境。岸際掃蕩重點置於加強進港船舶艙間查察，針對小三通旅客隨身行李、冷凍貨櫃及郵包物品提高拆檢頻度，並鎖定離島偏僻港區、廢棄房舍、碉堡、消波塊等治安死角加強巡查，嚴防境外疫病入侵及可疑不法情事。