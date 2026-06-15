影／逾50改裝車陽明山車聚！警攔查違規 號召者等12人送辦

林姓男子日前上網號召改裝車友到陽明山集結，警方獲報循線攔查42車、52人，查獲無照駕駛等多件違規案，後續依法舉發外，初步也依公共危險罪嫌將林男等12人送辦。

警方調查，20歲林男5月16日在網路社群平台上發文號召車友到集結，台北市士林分局警方隨後接獲民眾報案，指陽明山下自祥街一帶有大批改裝車聚集，警方立即啟動快打聯防機制，在仰德大道下山處設置攔檢點進行攔查。

警方5月17日上午共攔查汽車3輛、機車39輛，合計42車、52人。現場查獲無照駕駛2件、越級駕駛1件、號牌註銷1件及車身設備不全2件，依道路交通管理處罰條例依法舉發；另查扣普通重型機車2輛，通報環保局裁處噪音車輛6件，針對涉嫌違法改裝車輛函請監理單位通知車主參加車輛臨時檢驗。

警方同步調閱相關監視器影像調查，發現案發當晚有逾50輛機車、1輛汽車，從士林區自祥街、福林路口旁的停車場集結後出發，沿仰德大道前往陽明山地區。期間部分車輛涉有跨越分向限制線、未依規定使用燈光、超速及蛇行等危險駕車行為，已嚴重影響用路人安全並危害公共秩序。

警方除依法告發違規行為外，另通知27名涉案車主到案說明，查出此案是由林男透過社群平台發布限時動態，公開集合時間及地點，號召車友共同參與，警方蒐證後認定林男也涉嫌公共危險罪，6月10日持票循線將林男拘提到案。

經過濾分析，警方初步鎖定4人行駛時跨越雙黃線、7人危險競速，連同號召者林男共12人，初步依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方表示，陽明山道路蜿蜒、夜間視線不佳，車隊聚集高速行駛、蛇行競駛或製造噪音，不僅影響居民安寧，更嚴重危害用路人生命安全。

為維護民眾安寧與安全，將持續針對陽明山、仰德大道及周邊易聚集路段加強巡查，編排防飆路檢專案勤務，於百齡橋、承德路士商路段、泰北高中周邊及仰德大道等聯外道路強化防制，全面壓制飆車歪風。

警方發現涉案車輛上山期間，部分車輛涉有跨越分向限制線、未依規定使用燈光、超速及蛇行等危險駕車行為。圖／警方提供

警方發現案發當晚有逾50輛機車、1輛汽車，從士林區自祥街、福林路口旁的停車場集結後出發。圖／警方提供

警方6月10日持票循線將林男拘提到案。圖／警方提供