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三峽建安路45歲騎士疑超車不慎 遭大貨車撞上送醫不治
新北市三峽區建安路今天上午發生一起機車與營業大貨車碰撞事故，45歲朱姓機車騎士受傷送醫搶救後仍宣告不治，警方正調查事故原因。
三峽警分局表示，今天上午8時39分接獲報案，指三峽區建安路13號前發生交通事故。警方到場了解，為45歲朱姓男子騎乘普通重型機車，沿建安路由新店往三峽方向行駛，行經事故地點時，與50歲張姓男子駕駛的營業大貨車發生碰撞。
事故造成朱男重傷，經救護車送往新店耕莘醫院救治，經搶救後仍傷重不治。
經查，雙方駕照狀況均正常，張男酒測值為零，朱男則由醫院抽血檢驗是否涉及酒駕，他說突然一黑影出現，也不知發生什麼事就撞上了。
警方初步未發現雙方有毒駕情形，懷疑機車騎士超車不慎導致碰撞，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。
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