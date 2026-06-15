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國3西湖服務區3大小貨車事故 車被撞翻堵住入口1人受傷

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
該事故造成大貨車朱姓受輕傷，各車駕駛人酒測值均為0，現場於10時6分排除。圖／翻攝國道即時影像
該事故造成大貨車朱姓受輕傷，各車駕駛人酒測值均為0，現場於10時6分排除。圖／翻攝國道即時影像

國道3號北向135.3公里的苗栗西湖路段，今天上午9點發生一起3輛大小貨車碰撞事故，其中1輛大貨車側翻橫堵在西湖服務區匝道入口，往服務區車輛難以進入，後方北上車流也嚴重壅塞，現場幸僅大貨車駕駛受輕傷送醫。

國道警方初步調查，25歲楊男駕駛自小貨車，行經事故地點時疑因未注意車前狀況，擦撞朱男（36歲）所駕駛自大貨車，致大貨車側翻於匯入服務區的減速車道後，再遭陳男（35歲）所駕駛自小貨車撞擊而肇事。

該事故造成朱男手部擦挫傷，送苑裡李綜合醫院診治；另各車駕駛人酒測值均為0，現場於10時6分排除。

由於今天上午雨勢不斷，國道二隊呼籲用路人於雨天行車務必減速慢行，加大行車安全距離，注意車前狀況，並握好方向盤小心駕駛，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全

大貨車側翻橫堵在西湖服務區匝道入口，後方北上車流也嚴重壅塞。圖／民眾提供
大貨車側翻橫堵在西湖服務區匝道入口，後方北上車流也嚴重壅塞。圖／民眾提供

國道 車道 苗栗

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