快訊

0615-0621「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「幸運兒上身」：金錢磁場強到嚇一跳

世足賽／韓國網紅遭「拉眼角」歧視 墨西哥協會會長致歉請辭

川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

聽新聞
0:00 / 0:00

大雨天趴座墊公路狂飆 雲林出現「機車超人」驚險演出

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
這名瘋狂阿伯，整個人平趴在機車，風速般狂奔於雨天的公路上，讓人為他捏把冷汗。圖／擷自Threads @xine26
這名瘋狂阿伯，整個人平趴在機車，風速般狂奔於雨天的公路上，讓人為他捏把冷汗。圖／擷自Threads @xine26

雲林出現「機車超人」，一名男子前天用趴臥方式，整個人趴在機車坐墊，雙腿還往後縣空伸直，活像會飛的超人，大雨天中，在台1省道公路狂飆，還一路大聲尖叫，這般賣命的機車「飛行秀」，嚇傻許多同在路上行駛的駕駛人，直呼「哇塞！真的有會飛的超人飛過耶」。

這名「機車超人」飛奔公路畫面，被行車記錄器拍下貼到Threads社群，引來不少網友留言熱烈討論，有人說，「簡直是特技表演，路人閃邊點」。其實這位機車超人阿伯，被認出早在本月初就曾出現在西螺交流道附近，也是整個人平趴在坐墊上風速狂飆。

這次更瘋狂還選在下雨天，再度上路狂飆飛車演技，引起許多同在路上的駕駛側目，被車旁閃過的機車飛人嚇到了，有路人見了要報案，但這名瘋狂飆車阿伯，選擇介於西螺與斗六交界的台一線公路，東側是斗六分局管轄，西側路段屬西螺分局轄界，讓報案的民眾不知該向哪個分局報案，加上阿伯一犯再犯，也讓兩個轄區的警方傷透腦筋。

警方表示，該男子已被吊扣駕照、牌照，這次再犯，將設法找到他，再將開單並不排除扣車。斗六警分局副分局長林清豐指出，男子已違反道路交通管理處罰條例，以其他危險方式駕車，可處新台幣6000元以上，3萬6000元以下罰鍰 。

雲林 機車 西螺 駕照

延伸閱讀

影／宜蘭冬山驚見「鴕鳥賽跑」！竄車道狂奔200米 飼主阿伯喘追不上

影／「又是你！」高雄男4年2度毒駕 逆向撞見同1警…下場慘了

影／驚險一瞬畫面曝光...公益路康是美大片招牌直墜掉落 監視器全拍下

台南運豬車追撞停等紅燈前車 機車騎士當場死亡

相關新聞

疑下雨視線差 台南載豬大貨車失控輾死停等紅燈騎士

台1線台南六甲路段今上午發生死亡車禍，一輛載豬大貨車，疑下雨視線差，先失控撞上內側車道的工程車，再衝向外側撞上正在停等紅燈的男機車騎士，騎士遭貨車右後輪輾壓爆頭慘死，工程車司機則流鼻血，詳細原因警深入釐清中。

大雨天趴座墊公路狂飆 雲林出現「機車超人」驚險演出

雲林出現「機車超人」，一名男子前天用趴臥方式，整個人趴在機車坐墊，雙腿還往後縣空伸直，活像會飛的超人，大雨天中，在台1省道公路狂飆，還一路大聲尖叫，這般賣命的機車「飛行秀」，嚇傻許多同在路上行駛的駕駛人，直呼「哇塞！真的有會飛的超人飛過耶」。

三峽建安路45歲騎士疑超車不慎 遭大貨車撞上送醫不治

新北市三峽區建安路今天上午發生一起機車與營業大貨車碰撞事故，45歲朱姓機車騎士受傷送醫搶救後仍宣告不治，警方正調查事故原因。

國3西湖服務區3大小貨車事故 車被撞翻堵住入口1人受傷

國道3號北向135.3公里的苗栗西湖路段，今天上午9點發生一起3輛大小貨車碰撞事故，其中1輛大貨車側翻橫堵在西湖服務區匝道入口，往服務區車輛難以進入，後方北上車流也嚴重壅塞，現場幸僅大貨車駕駛受輕傷送醫。

台南安平區停車場賓士車火起來 駕駛送醫...警追究公共危險罪

台南市消防局今天清晨4時31分接獲報案，安平區平豐路一處停車場驚傳發生賓士車火燒車，消防派遣5車9人趕往，40歲陳姓車主已從車內逃出來，躺在地上，意識模糊送醫治療；消防迅速撲滅火勢，後續交由轄區第四警分局調查，警方表示，將研判是否涉及公共危險罪。

桃園79歲翁登山失聯逾1天 女警搜救滑倒手扭成傷兵

79歲簡姓老翁本月13日下午獨自上山健行，入夜仍未返家，家屬向桃園警分局小檜溪派出所報案協尋；員警連夜調閱沿線監視器循線搜山，終於在昨天下午5時30分在步道旁草叢尋獲體力耗盡、無法站立的簡翁。過程中女警廖曉翎跳入草叢救援時因地勢濕滑跌倒，手部扭傷仍忍痛完成救護任務，所幸老翁送醫後狀況穩定，家屬也向警消團隊致上謝意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。