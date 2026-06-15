大雨天趴座墊公路狂飆 雲林出現「機車超人」驚險演出

雲林出現「機車超人」，一名男子前天用趴臥方式，整個人趴在機車坐墊，雙腿還往後縣空伸直，活像會飛的超人，大雨天中，在台1省道公路狂飆，還一路大聲尖叫，這般賣命的機車「飛行秀」，嚇傻許多同在路上行駛的駕駛人，直呼「哇塞！真的有會飛的超人飛過耶」。

這名「機車超人」飛奔公路畫面，被行車記錄器拍下貼到Threads社群，引來不少網友留言熱烈討論，有人說，「簡直是特技表演，路人閃邊點」。其實這位機車超人阿伯，被認出早在本月初就曾出現在西螺交流道附近，也是整個人平趴在坐墊上風速狂飆。

這次更瘋狂還選在下雨天，再度上路狂飆飛車演技，引起許多同在路上的駕駛側目，被車旁閃過的機車飛人嚇到了，有路人見了要報案，但這名瘋狂飆車阿伯，選擇介於西螺與斗六交界的台一線公路，東側是斗六分局管轄，西側路段屬西螺分局轄界，讓報案的民眾不知該向哪個分局報案，加上阿伯一犯再犯，也讓兩個轄區的警方傷透腦筋。

警方表示，該男子已被吊扣駕照、牌照，這次再犯，將設法找到他，再將開單並不排除扣車。斗六警分局副分局長林清豐指出，男子已違反道路交通管理處罰條例，以其他危險方式駕車，可處新台幣6000元以上，3萬6000元以下罰鍰 。