疑下雨視線差 台南載豬大貨車失控輾死停等紅燈騎士

台1線台南六甲路段今上午發生死亡車禍，一輛載豬大貨車，疑下雨視線差，先失控撞上內側車道的工程車，再衝向外側撞上正在停等紅燈的男機車騎士，騎士遭貨車右後輪輾壓爆頭慘死，工程車司機則流鼻血，詳細原因警深入釐清中。

事故發生在上午約8時26分許，六甲區林鳳營台1線路段，載有豬隻的大貨車疑因雨天視線差，先撞擊行駛於內側車道的園藝工程車後，大貨車隨後失控撞向外側。

當時路口適有1名正在停等紅燈的男機車騎士，當場遭貨車右後輪逕輾過爆頭慘死，工程車司機則流鼻血，大貨車司機未受傷。

警方表示，這起事故不幸釀成1死1傷，後續將調閱周邊監視器及行車記錄器影像，並製作相關筆錄，以還原事故發生經過。

警方也提醒，雨天行車視線不佳、煞車距離增加，用路人務必降低車速、保持安全距離，尤其大型車行經路口、車流壅塞或停等車輛旁時，更應提高警覺。