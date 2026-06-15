台南運豬車追撞停等紅燈前車 機車騎士當場死亡

1輛載運豬隻的大貨車今天上午行經台1線台南市六甲區路段，疑似因未注意前方車輛減速停等紅燈，加上天雨路滑，追撞前方小貨車及機車，造成機車騎士當場死亡。

台南市警消單位於上午7時許獲報，在六甲區台1線與南174線路口處發生交通事故，抵達後發現1輛小貨車停在路口中央處，1輛大貨車車頭朝道路右側停在路肩，還有1輛機車倒地，男性機車騎士疑似遭大貨車輪胎輾過，初步檢傷已明顯死亡未送醫。

警方初步調查，事故發生地點當時下雨，載運豬隻的大貨車先衝撞前方同車道停等紅燈的小貨車，再往右偏移撞上1輛普通重型機車，衝到路肩處才停下，機車騎士疑遭大貨車右側輪胎輾過。

台南市政府警察局麻豆分局交通分隊小隊長簡岳宏接受媒體聯訪表示，30歲詹姓男子駕駛營業大貨車行駛台1線南向車道，在174線路口不明原因追撞前方由56歲尚姓男子駕駛的工程小貨車、48歲陳姓男子騎乘的普通重型機車，造成陳男明顯死亡未送醫，相關肇事責任由警方釐清中。

簡岳宏呼籲，雨天視線不佳且路面濕滑，駕駛人務必減速慢行並開啟大燈，同時應拉長與前車的安全距離，以維行車安全。