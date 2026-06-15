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台南安平區停車場賓士車火起來 駕駛送醫…警追究公共危險罪
台南市消防局今天清晨4時31分接獲報案，安平區平豐路一處停車場驚傳發生賓士車火燒車，消防派遣5車9人趕往，40歲陳姓車主已從車內逃出來，躺在地上，意識模糊送醫治療；消防迅速撲滅火勢，後續交由轄區第四警分局調查，警方表示，將研判是否涉及公共危險罪。
據了解，賓士車起火時火勢猛烈，火勢也燒到前方的小貨車，致車尾受損；消防拉水線射水灌救滅火後，警方在副駕駛座找到一個炭盆，經前往醫院，得知陳受到嗆傷，可能逃出車外時撞到下巴，導致挫傷。經詢問後，表示有債務問題，因而今天清晨才會到停車場，隨後車輛起火。
警方指出，將待消防局火災調查報告出爐後，研判陳是否自行點火，若涉及公共危險罪將依法函送。
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