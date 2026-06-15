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桃園79歲翁登山失聯逾1天 女警搜救滑倒手扭成傷兵

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
79歲簡姓老翁日前登山健行時不慎跌落步道旁草叢，入夜後仍未返家，所幸在員警協助下脫困。記者朱冠諭／翻攝
79歲簡姓老翁日前登山健行時不慎跌落步道旁草叢，入夜後仍未返家，所幸在員警協助下脫困。記者朱冠諭／翻攝

79歲簡姓老翁本月13日下午獨自上山健行，入夜仍未返家，家屬向桃園警分局小檜溪派出所報案協尋；員警連夜調閱沿線監視器循線搜山，終於在昨天下午5時30分在步道旁草叢尋獲體力耗盡、無法站立的簡翁。過程中女警廖曉翎跳入草叢救援時因地勢濕滑跌倒，手部扭傷仍忍痛完成救護任務，所幸老翁送醫後狀況穩定，家屬也向警消團隊致上謝意。

簡翁13日下午獨自外出登山健行，因未攜帶手機，家人遍尋不著，擔心發生意外，遂向小檜溪派出所報案請求協尋。近日連續降雨，山區道路濕滑且夜間視線不佳，警方研判老翁疑似迷途，於夜間獨自進入山區步道，情況相當危急。

員警李沛璁、劉新云、廖曉翎掌握相關線索後，循老翁行進方向深入山區擴大搜尋，於14日下午5時30分許在步道旁草叢內找到簡翁，他意識尚清楚，但因長時間受困山區，四肢僵硬、精神極度虛弱。

廖曉翎見狀立即跳入草叢查看，過程中因地勢濕滑不慎扭傷手部，仍強忍疼痛持續關懷照護；李沛璁、劉新云則通報消防人員前往支援，並引導救護車到場，廖員不顧自身傷勢，與警消人員合力將老翁搬運至路面，順利送醫救治。

桃園警分局提醒，民眾從事登山、健行等戶外活動時，應評估自身體能及天候狀況，避免單獨進入山區，並應攜帶手機、飲用水及必要裝備，同時事先告知家人行程及預計返家時間，以利發生緊急狀況時能即時聯繫與救援。

79歲簡姓老翁日前登山健行時不慎跌落步道旁草叢，入夜後仍未返家，所幸在員警協助下脫困。記者朱冠諭／翻攝
79歲簡姓老翁日前登山健行時不慎跌落步道旁草叢，入夜後仍未返家，所幸在員警協助下脫困。記者朱冠諭／翻攝

桃園 女警

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