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2女搭小黃冒雨到黃金海岸入海叫不回 消防搶救1死1傷

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防趕往搶救，送醫後一死一傷。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防趕往搶救，送醫後一死一傷。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防立即趕往，拉起一女，意識模糊失去生命跡象；另一女救起後恢復意識，均於3時57分緊急送醫，第一名邱姓女子急救後宣告不治，第二名張姓女子目前在加護病房觀察。

消防局指出，報案者是一名計程車司機，他表示帶二名女性客人到海灘，抵達後二人一直往海裡方向走，且越來越遠，叫不回來；因夜色昏暗又下著大雨，他擔心二人安危，趕緊報案。消防趕到後，二名女子已經溺水，救災人員從水面上繫繩下水拉回二人，分別送往醫院。

消防局表示，共計出動8車1艇19人，趕到時其中一名落海女子有大喊「救命」，因而確認位置；先救起的第一名邱姓女子到院前已失去生命跡象（OHCA），經急救後宣告不治，第二名張姓女子意識清楚，送醫後目前仍在加護病房觀察，後續交由轄區員警處理。

據了解，二名女子均約30多歲、是朋友關係，為何會深夜搭計程車到黃金海岸，走過海堤後一直往海域方向走，走到海裡且越走越遠；死者邱姓女子父親趕到後，表示不知道女兒為什麼會半夜出門，也不知道為什麼會往海裡走，警方已製作筆錄將報請檢察官相驗。

轄區第六警分局指出，目前因張女仍在加護病房，待其身體狀況恢復，醫院同意製作筆錄後，將釐清兩人為何會在深夜大雨情況下，一起走入海中。

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台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防趕往搶救，送醫後一死一傷。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防趕往搶救，送醫後一死一傷。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防趕往搶救，送醫後一死一傷。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防趕往搶救，送醫後一死一傷。記者袁志豪／翻攝

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台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防趕往搶救，送醫後一死一傷。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防趕往搶救，送醫後一死一傷。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天凌晨3時23分接獲報案，南區濱南路黃金海岸遊客中心前方海灘有二名女子溺水，消防趕往搶救，送醫後一死一傷。記者袁志豪／翻攝

台南 溺水 消防人員

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