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影／到友人家做客酒醉與鄰居起口角 中市警快打帶回7人究辦
台中市太平區汪姓男子昨晚至成功路附近友人家做客，但因酒醉與另一群烤肉中的鄰居發生口角及推擠，一群人聚集在巷內高聲叫囂。警方據報啟動快動，以優勢警力控制現場，將現場7人帶回訊問，後來依社會秩序維護法第87條「加暴行於人」及刑法傷害罪將其中4人依法究辦。
據了解，汪男（22歲）昨晚到胡姓友人（22歲）家中做客，飲酒後到戶外抽菸，與另一邊正烤肉的曾姓（33歲）、吳姓（21歲）男子發生口角糾紛，雙方人馬有人圍觀、有人勸架，一堆人擠滿巷內，聲音很大，引起附近鄰居側目。
警方據報立即啟動快打，以優勢警力控制現場，並將現場7人帶回，讓現場恢復寧靜。太平警分局上午表示，民眾飲酒應節制，切勿酒後藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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