影／竹縣尖石錦屏溪暴漲1遊客遭沖走 2小時黑夜搜索...激流中尋獲

新竹縣尖石鄉錦屏溪昨晚發生溺水意外，一名菲律賓籍遊客在露營區附近戲水時，疑因溪水暴漲遭水沖走失聯。新竹縣政府消防局獲報後立即派員搜救，歷經約2小時搜索，於落水點下游約100公尺處尋獲落水男子，所幸僅受輕微擦挫傷，無生命危險，也表示無需送醫。

新竹縣消防局表示，昨（14日）晚間6時53分接獲報案，指尖石鄉石榴園露營區有外籍遊客溺水失聯，立即派遣尖石分隊前往救援。因事發時天色昏暗、山區持續降雨，加上陣風強大，導致搜救無人機無法飛行，搜救難度增加，消防局後續加派第二大隊及橫山分隊支援，共出動消防車4輛、消防人員10名投入搜救。

消防人員抵達後立即展開搜索，憑藉平時紮實訓練及團隊合作，晚間9時許在落水點下游約100公尺處尋獲落水遊客，並克服夜間及溪流環境等不利因素，順利將人救出。

消防局指出，落水男子獲救時意識清楚，僅右手臂及左眼上方有擦挫傷，經救護人員現場簡易包紮處理並確認身體狀況後，因傷勢輕微，當事人表示不需送醫。

消防局提醒，夏季為戲水旺季，山區溪流環境變化快速，即使當地天氣晴朗，上游降雨仍可能導致溪水暴漲，民眾前往溪邊活動前應留意天氣預報及上游降雨資訊，避免在天候不佳或豪雨過後進入溪流區域。

消防局也呼籲，戲水時應隨時注意水位及水流變化，如發現水色混濁、水量增加或聽見異常水流聲，應立即離開溪床及河道，並結伴同行，避免單獨進入溪流區域，共同維護自身及同行親友安全。

新竹縣政府消防局獲報後立即派員搜救，歷經約2小時搜索，於落水點下游約100公尺處尋獲落水男子，所幸僅受輕微擦挫傷，無生命危險，也表示無需送醫。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣政府消防局獲報後立即派員搜救，歷經約2小時搜索，於落水點下游約100公尺處尋獲落水男子，所幸僅受輕微擦挫傷，無生命危險，也表示無需送醫。圖／新竹縣消防局提供