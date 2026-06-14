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公益路大片招牌直墜砸車 市府：派工漏夜拆除險物、依法查處業者
台中市西區公益路商圈的康是美門市，14日晚間傳出店家廣告看板，疑因不堪木質材料不堪大雨而腐爛掉落，砸中路旁停放車輛，車內女乘客僅受驚無傷，台中市都發局表示，警消單位已先介入救援，現場已拉起封鎖線，先由開口契約廠商，現場緊急處理，另拆除未掉落的招牌懸掛物，後續也依相關法規，查處業者。
台中市都發局表示，目前案發現場，已依規拉安全防護警戒線，由警察局協助交通管制，有關現場倒塌面板廢料，已聯繫開口契約廠商至現場緊急處理，14日深夜11時許，廠商已到場，優先將大型廢料移置到路旁安全處，目前施工機具已陸續進場。
都發局表示，另店家上方仍有未掉落的招牌懸掛物，已派員和機具將優先拆除，防止二次掉落事故，影響交通和公共安全。且一併要求康是美廠商，須速處理後續。
都發局指出，初步判斷為原招牌上木頭材料，雨天含水量飽和，自重加上腐朽以致掉落，後續本局將依招牌廣告及樹立廣告管理辦法、建築法規定，依法查處、要求改善。有關人員受傷和車輛守損部份，將由康是美依規賠償。
本月14日晚間8時許，發生一起驚險的招牌砸車意外，位於公益路的康是美門市，大型木質廣告招牌疑似因連日大雨導致材質腐爛，突然崩落，當場砸中一輛停放於路旁轎車，幸好車內一名女性乘客經消防人員協助後平安脫困，毫髮無傷，有路口的監視器拍下案發時驚險一瞬間的過程，讓人看得驚呼連連。
台中市消防局呼籲，近期氣候多雨潮濕，各店家應主動加強巡視戶外招牌的結構安全，慎防木質或金屬配件因受潮腐朽引發掉落意外，以保障公眾的生命財產安全。
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