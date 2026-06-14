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影／驚險一瞬畫面曝光...公益路康是美大片招牌直墜掉落 監視器全拍下

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市公益商圈康是美門市今晚傳出看板掉落意外，砸中一輛轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市公益商圈康是美門市今晚傳出看板掉落意外，砸中一輛轎車。記者陳宏睿／翻攝

台中市西區公益路商圈今天晚間8時許，發生一起驚險的招牌砸車意外，位於公益路的康是美門市，大型木質廣告招牌疑似因連日大雨導致材質腐爛，突然崩落，當場砸中一輛停放於路旁轎車，幸好車內一名女性乘客經消防人員協助後平安脫困，毫髮無傷，有路口的監視器拍下案發時驚險一瞬間的過程，讓人看得驚呼連連。

第一警分局表示，此案是在今晚8時31分獲報，警員趕抵現場後，發現現場招牌砸損停放於路旁1輛轎車、4輛機車，現場無人員受傷。

警方表示，該掉落物橫亙車道，導致公益路（美村路一段往中美街方向）單向車道無法通行，拉起封鎖線實施警戒，執行交通管制與疏導，通報警廣呼籲用路人改道。另通知市府權責單位派員與機具前往清除障礙物，詳細肇事原因及相關責任，將由主管機關進一步鑑定釐清。

台中市消防局在今晚8時32分接獲民眾報案，立即派遣中區及中港分隊，共出動1輛救護車、1輛消防車及7名消防人員，由中港分隊長賴文權親自帶隊趕赴現場。

消防隊在獲報後的6分鐘內火速趕抵，確認現場為康是美的大型木質招牌掉落，不偏不倚砸中下方車輛。

事發當時，該輛轎車右前座有一名年約30多歲的女性乘客，因突如其來的巨響飽受驚嚇，受困於車內。

消防人員評估現場無進一步崩塌等安全顧慮後，隨即展開救援行動，並在今晚8時51分成功協助該名女子脫離車廂。

經救護人員初步評估，女子並無明顯外傷，因無大礙而拒絕送醫，目視周圍亦無波及其他無辜路人。

消防人員確認現場民眾皆安全無虞後，已將後續現場管制與肇責釐清交由轄區員警接手處理。

台中市消防局也藉此呼籲，近期氣候多雨潮濕，各店家應主動加強巡視戶外招牌的結構安全，慎防木質或金屬配件因受潮腐朽引發掉落意外，以保障公眾的生命財產安全。

台中市公益商圈康是美門市今晚傳出看板掉落意外，砸中一輛轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市公益商圈康是美門市今晚傳出看板掉落意外，砸中一輛轎車。記者陳宏睿／翻攝

台中市公益商圈康是美門市今晚傳出看板掉落意外，砸中一輛轎車，路口監視器拍下驚險一瞬間。記者陳宏睿／翻攝
台中市公益商圈康是美門市今晚傳出看板掉落意外，砸中一輛轎車，路口監視器拍下驚險一瞬間。記者陳宏睿／翻攝

台中市公益商圈康是美門市今晚傳出看板掉落意外，砸中一輛轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市公益商圈康是美門市今晚傳出看板掉落意外，砸中一輛轎車。記者陳宏睿／翻攝

康是美 台中 台中市

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