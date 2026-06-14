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影／老翁騎電動自行車違規…斑馬線上撞擊男童 基警：違停汽車也是間接禍首

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
張姓老翁騎電動輔助自行車，撞上走斑馬線過馬路的鄒姓男童。警方說，肇因除張未減速停讓行人，汽車違停斑馬線妨礙視線，也是間接釀成事故的罪魁禍首。記者邱瑞杰／翻攝
張姓老翁騎電動輔助自行車，撞上走斑馬線過馬路的鄒姓男童。警方說，肇因除張未減速停讓行人，汽車違停斑馬線妨礙視線，也是間接釀成事故的罪魁禍首。記者邱瑞杰／翻攝

張姓老翁騎電動輔助自行車，撞上走斑馬線過馬路的鄒姓男童（105年次），張男人車倒地多處擦挫傷送醫，男童無大礙。警方今天表示，肇因除張未減速停讓行人，當時有汽車違停在斑馬線，妨礙人車視線，也將舉發車主違規，並追究民、刑事責任。

基隆市警察局交通警察隊今天表示，昨天上午11時許接獲報案，中山區復興路128號前發生交通事故。員警到場測繪採證，並查出69歲張姓老翁騎乘電動輔助自行車，沿復興路直行往德安路方向行駛，撞擊走斑馬線過馬路的10歲鄒姓男童。

事故發生後，張姓老翁人車倒地，造成身體多處擦挫傷，但意識清楚，由消防局救護車送往衛生福利部基隆醫院治療。鄒姓男童也跌倒，他飽受驚嚇，但無明顯外傷未送醫。

警方現場勘查並調閱道路監視器影像，研判肇事原因除了張姓老翁「行近行人穿越道未減速停讓行人」，斑馬線上還有一輛自小客車違規停放，造成騎士及行人雙方視線受阻，導致車禍發生，因此將主動追查車主到案說明後，依法舉發違規及追究責任。

交通隊表示，基隆市自市長謝國樑上任後，積極推動行人友善、行人有序、路暢及騎樓整平等專案，打造安全、便利且友善的人本交通環境。許多駕駛人常抱持「只停一下下」的僥倖心態違規停車，其實就是間接釀成事故的罪魁禍首。

警方說，若當下明知造成事故，還逕自將車輛駛離現場，恐還涉及肇事逃逸罪嫌，呼籲駕駛人務必遵守交通規則，切勿貪圖一時便利而盲目違停，共同維護安全、順暢的用路環境。

張姓老翁騎電動輔助自行車，撞上走斑馬線過馬路的鄒姓男童。警方說，肇因除張未減速停讓行人，汽車違停斑馬線妨礙視線，也是間接釀成事故的罪魁禍首。記者邱瑞杰／翻攝
張姓老翁騎電動輔助自行車，撞上走斑馬線過馬路的鄒姓男童。警方說，肇因除張未減速停讓行人，汽車違停斑馬線妨礙視線，也是間接釀成事故的罪魁禍首。記者邱瑞杰／翻攝

斑馬線 自行車 行人 車禍 違停 基隆

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