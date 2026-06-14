公益商圈康是美大片招牌疑大雨腐爛 掉落砸車女乘客受驚

台中市西區公益路商圈今天晚間8時許，發生一起驚險的招牌砸車意外，位於公益路的康是美門市，大型木質廣告招牌疑似因連日大雨導致材質腐爛，突然崩落，當場砸中一輛停放於路旁轎車，幸好車內一名女性乘客經消防人員協助後平安脫困，毫髮無傷。

台中市消防局在今晚8時32分接獲民眾報案，立即派遣中區及中港分隊，共出動1輛救護車、1輛消防車及7名消防人員，由中港分隊長賴文權親自帶隊趕赴現場。

消防隊在獲報後的6分鐘內火速趕抵，確認現場為康是美的大型木質招牌掉落，不偏不倚砸中下方車輛。

事發當時，該輛轎車右前座有一名年約30多歲的女性乘客，因突如其來的巨響飽受驚嚇，受困於車內。

消防人員評估現場無進一步崩塌等安全顧慮後，隨即展開救援行動，並今晚8時51分成功協助該名女子脫離車廂。

經救護人員初步評估，女子並無明顯外傷，因無大礙而拒絕送醫，目視周圍亦無波及其他無辜路人。

消防人員確認現場民眾皆安全無虞後，已將後續現場管制與肇責釐清交由轄區員警接手處理。

台中市消防局也藉此呼籲，近期氣候多雨潮濕，各店家應主動加強巡視戶外招牌的結構安全，慎防木質或金屬配件因受潮腐朽引發掉落意外，以保障公眾的生命財產安全。