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台南西門圓環死亡車禍！天雨路滑男騎士兩度與車碰撞 倒地滑行慘死
31歲黃姓男子今下午騎車在台南市中西區西門路二段直行時，遇到對向開車要左轉的68歲鄭姓男子，二車發生碰撞，由於當時下雨，天雨路滑，黃再滑行與另一輛停等紅燈的車輛碰撞，傷重倒地；救護人員到場後，因黃已明顯當場死亡，未送醫，後續交警方調查釐清。
台南市警第二分局指出，今天下午4時許，鄭姓男子開車沿西門路2段南向北行駛至西門圓環，正要左轉民族路時，與對向直行騎乘機車的黃姓騎士碰撞；當時雨天，黃再滑行與停等紅燈的另一部轎車碰撞，救護人員獲報到場，判定黃已死亡，交警方先用白布覆蓋遺體。
警方調查，鄭姓男子沒有酒駕，詳細肇事原因尚待調查釐清，已通知黃姓死者的家屬至分局製作筆錄，明天將報請檢察官相驗；分局呼籲，下雨天民眾須更加留意路況及車前狀況，行經路口時，應減速慢行，轉彎車輛務必禮讓直行車輛，以免發生交通事故。
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