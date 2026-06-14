影／台中車站移工酒後大亂鬥 18名員警趕赴現場逮4人擴大查處送辦

台中車站1樓公車候車區，今日下午4時許，發生一起外籍移工酒後引發的多人亂鬥肢體衝突，警方接獲民眾報案後，為確保旅客及公共安全，高度重視並立即派遣18名員警趕赴現場查處，目前已帶回4名涉案人，將依法偵辦。

警方抵達時，現場聚集人潮及衝突人員已散去。經員警初步查訪與了解，確認該起事件為印尼籍移工，因酒後起口角爭執所引發的肢體衝突。

警方隨即展開追查，並迅速將涉案的主嫌飛姓男子（29歲）等4人帶回派出所釐清案情。

為還原完整事發經過，第三警分局目前正擴大調閱火車站內外及周邊的監視器影像，以進一步追查並釐清是否有其他涉案人員。全案經警詢後，將依刑法聚眾鬥毆罪嫌，移請台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾飲酒應量力而為、保持理智，切勿因幾杯黃湯下肚、一時衝動而訴諸暴力。針對各類脫序或不法暴力案件，警方必將依法嚴加究辦，絕不寬貸。此外，本分局也將持續加強火車站及周邊人潮聚集處所的巡邏與守望勤務，全力維護社會治安與市民安全。

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