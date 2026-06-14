國1五楊高架「6車連環撞」！男疑恍神自撞護欄釀禍 1女乘客送醫

34歲葉姓男子今天下午駕駛小客車行經國道1號五楊高架道北向51.5公里桃園路段時，疑似恍神失控，先自撞內側護欄，再撞及匝道防撞導桿，後方5輛小客車閃避不及接連追撞，1名30歲蔡姓女乘客受傷送醫，事故一度占用國道2號東往五楊高架北上匝道，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

國道公路警察局表示，今天下午3時22分許接獲通報，國道1號五楊高架道北向51.5公里桃園路段發生多車事故，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車及救護車到場處理。

警方初步調查，葉男駕車自撞內側護欄後，再撞及匝道上防撞導桿，導致防撞導桿掉落車道，後方另有5輛小客車為閃避導桿，接連發生追撞事故。現場可見葉男駕駛的黑色小客車車頭嚴重凹陷變形，引擎蓋翹起、前保險桿脫落，碎片散落路面。被撞擊的白色小客車車尾也凹陷、後保險桿斷裂。

事故造成其中1輛小客車上的30歲蔡姓女乘客臉部挫傷、牙齒流血，由救護車送往林口長庚醫院治療。桃園市消防局指出，傷者意識清楚，無明顯外傷，主訴臉部及肢體疼痛，由埔子分隊及興國分隊救護人員到場進行生命徵象評估後送醫。

警方表示，事故各車駕駛人酒測值均為零，下午4時14分路段已排除事故、恢復通車。警方呼籲，用路人開車應遵守交通規則，隨時注意前方動態，避免疲勞駕駛危及自身及他人安全，不論駕駛或前後座乘客都應繫妥安全帶，以免發生狀況時應變不及。