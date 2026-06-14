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疑似債務問題...他在台南魚塭旁走上絕路 78歲老母悲痛認屍

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
葉姓男子疑因債務問題，今天下午打給林姓友人表示「不想活了」，林趕往葉所說地點，但葉在現場已腦漿外溢，當場死亡。記者袁志豪／翻攝
葉姓男子疑因債務問題，今天下午打給林姓友人表示「不想活了」，林趕往葉所說地點，但葉在現場已腦漿外溢，當場死亡。記者袁志豪／翻攝

55歲葉姓男子疑因債務問題，今天下午打給林姓友人表示「不想活了」，林大驚要他不要衝動，趕往葉所說地點，但葉在現場已腦漿外溢，當場死亡；林通報警消，警方初步確認葉的槍傷在頭部，現場未發現打鬥痕跡，經彈道比對應是自行射擊，已報請檢察官指揮偵辦。

台南市警第三分局指出，下午1時18分接獲消防局轉報，安南區城西街三段一處巷弄內魚塭旁有一名男子倒臥地面，頭部有槍傷，腦漿外溢，已當場死亡；員警到場後，確認死者身分是55歲葉姓男子，現場在葉的身旁並發現槍支1把，隨即拉起封鎖線，進行勘察採證。

據了解，人也在現場的林姓男子表示，他住在中西區，葉姓男子住在大內區，平時都在北區一帶活動；今天下午葉致電給他，說因為債務欠錢問題，覺得厭世、不想活了。林詢問葉在那邊，要葉不要衝動，隨即趕往現場，但到場時葉已經當場死亡，林通報警消。

因葉姓男子單身，沒有子女，有一個姊姊人在北部，警方通知葉的78歲母親到場，悲痛認屍，隨後將葉母以及林姓男子均帶回分局製作筆錄；初步確認現場未發現打鬥痕跡，至於詳細死因、案發經過及槍支來源，分局已報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

分局表示，目前正持續調閱監視器影像及訪查相關人員，待完成家屬筆錄，將會同檢察官相驗，以釐清案情。

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