雲林雨天1貨車不明原因自撞 車體嚴重變形造成1死1傷

雲林縣土庫鎮馬光忠孝街，今午一輛小貨車不明原因失控，擦撞停放路邊的另一輛小貨車，整輛車飛彈再撞上電桿，車體撞得稀爛嚴重變形，車上兩人一人受傷，另一人被夾在車內，經被救出送醫已無呼吸心跳呈現OHCA，搶救仍告死亡，事故原因仍由警方調查中。

雲林縣消防局獲報，今天近午11時14分一輛小貨車，車上有兩人，從土庫鎮馬光忠孝街，由西往東行駛至一處民宅前，不明原因擦撞一輛停在路邊的小貨車，整輛車失控彈飛撞斷路路邊電桿後，貨車的車頭撞得稀爛，乘客座的53歲莊姓男子，僅受輕傷意識清楚，51歲的王姓駕駛則被夾在車內。

消防隊和救護車趕往，破壞車體才將王男從駕駛座上拉出，身體多處受傷但已無呼吸心跳呈現OHCA，經送若瑟醫院搶救後仍告不治。

死亡的王男係為土庫鎮人，從事板模工作，和朋友相偕外出，可能去海邊釣魚，不料卻發生意外，至於車禍原因是因天雨路滑或其他原因，仍待警方進一步調查。

雲林土庫馬路一輛自小貨車，不明原因擦撞路邊停車再翻覆撞斷電桿，車頭嚴重變形，夾在車內的駕駛被救出送醫仍造告不治，造成一死一傷慘劇。記者蔡維斌／翻攝