南投民宅清晨惡火釀2死1傷 疑又是這電器出狀況

南投市彰南路今晨發生死亡火警，一棟民宅於清晨5時許突竄出火舌，且因火勢猛烈，蕭姓屋主及其女友逃生不及命喪火場，蕭男兒子情急跳樓受傷送醫，警消事後調查發現，放在一樓的除濕機燒熔疑為起火點，但因嚴重損毀無法確認品牌。

南投縣消防局指出，今天清晨5時25分獲報南投市彰南路三段有火警，由於現場為連棟住宅，當下立刻調派中興、南投、名間、名間、碧興、草屯、鳳鳴分隊及第一大隊等14車逾40人趕往搶救，到場時火勢相當猛烈，不斷從屋內竄出。

消防員到場發現2樓露台有民眾呼救，消防人員立刻架梯協助脫困，抵達地面後立即由救護人員檢傷處置，並送往南投醫院救治；經瞭解為該名傷者22歲為蕭姓屋主兒子，因火勢及濃煙從持續從樓下向上竄起，情急跳樓至2樓露台求援。

經搜救人員入室逐層搜索，分別在3樓浴室及4樓臥室各發現1名罹難者，據了解為蕭姓屋主及其女友疑因逃生不及命喪火窟，前者陳屍浴室，後者在4樓臥室。該起火警最後在消防人員全力灌救下，於今天上午6時40分完全撲滅。

事發後，有鄰居指火勢是從屋內竄出，經消防局調查鑑識火災原因，發現該民宅放在一樓的除濕機嚴重燒熔，疑為起火點，該局火調科表示，經向家屬確認該除濕機已購置使用多年，但不記得品牌，該除濕機也因燒熔毀損嚴重無法辨識品牌。

消防人員表示，罹難者於起火後雖有逃生，疑因起火點在一樓出入口，且起火時在睡夢中，發現時火勢已相當猛烈仍釀傷亡。消防局再次呼籲，平時除注意用火用電安全，更應安裝住宅用火災警報器，保持逃生通道暢通，以利及時發現逃生。