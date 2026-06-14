警方包圍未攻堅　配天宮董事長入內勸降持槍男

嘉義縣太保市13日晚間發生持槍對峙事件，曾名列十大槍擊要犯、現年59歲的林裕峰酒後因賭債糾紛情緒失控，先朝工廠開槍，再持槍闖入彩券行與警方對峙約2小時。最終在朴子配天宮董事長蔡承宗與嘉義縣議員蔡政宜勸說下繳械投降，事件未造成人員傷亡。

太保市13日晚間發生警匪對峙事件，持槍男子身分曝光為59歲林裕峰。據了解，林裕峰過去是已故槍擊要犯楊瑞和集團成員之一，綽號「小蜜蜂」，曾因強盜等案件遭判無期徒刑，後來假釋出獄。

協助化解危機的朴子配天宮董事長蔡承宗接受訪問表示，當晚11時許接獲警方通知，太保地區發生槍擊案件，且持槍男子指名希望與他見面。蔡承宗說，當下認為對方既然願意找他，應該有事情想訴說，也願意接受勸導，因此立即配合警方前往現場。

蔡承宗抵達彩券行後，一眼認出對方是朴子同鄉林裕峰。他表示，當時林裕峰手持MP5衝鋒槍坐在櫃檯內，為降低刺激與緊張情勢，他請警方先退出，由自己單獨與林裕峰談話。

蔡承宗回憶，當時先詢問林裕峰是否有事情需要交代或協助，並勸他警方已完成包圍，但仍願意採取柔性方式處理，沒有立即攻堅，希望他把握機會交出武器。他轉述，林裕峰當場說出「大仔，你來，一定會把槍交給你」，隨後主動將衝鋒槍交出。

之後嘉義縣議員蔡政宜也趕到現場，與林裕峰交談約10多分鐘。最後由蔡承宗與蔡政宜分別牽著林裕峰雙手，陪同他走出彩券行，向警方投降並接受逮捕。

談到犯案原因，蔡承宗表示，林裕峰當晚原本在住家私人宮壇舉辦平安宴，包括蔡政宜等友人都曾到場參加。不料林裕峰飲酒後，想起遭友人積欠10多萬元賭債未還，對方甚至出言辱罵其父母並語帶挑釁，聲稱背後有人撐腰，讓他愈想愈氣憤，情緒失控犯案。

據了解，林裕峰先前往某工廠朝天花板連開8槍，隨後持槍進入彩券行，並要求店員協助報警，警方獲報後大批警力到場戒備，雙方對峙約2小時。

對於外界關心是否害怕與持槍嫌犯單獨接觸，蔡承宗表示，既然對方主動指名找他，代表仍有信任基礎，相信不會對他不利，加上現場有嘉義縣警察局長古瑞麟等警力戒護，以及地方民代到場關心，因此專心與對方溝通，最終順利化解危機。