影／男子騎重機出遊南橫摔落10層樓高深谷 警消高空垂降冒險搶救

台南縣陳姓男子今早單獨騎乘大型重型機車出遊南橫山區，從高雄抵達台東利稻路段，因不明原因在台20線173.6公里彎道處墜落深谷，警消獲報後出動大批人馬前往救援，因地勢陡峭、救援困難，救難人員垂降深谷冒險救人，所幸男騎士被救起時意識清醒，初步無生命危險。

今早8時54分左右，民眾報案指稱台20線173.6公里處路面出現一輛大型重型機車橫亙路中央，懷疑有重機騎車騎士摔落深谷。關山警分局利稻派出所獲報後，立即由所長胡松俊仁及警員黃彥儒趕赴現場，並同步通知消防人員趕赴山區救援。

警消及救難人員從天龍步道下切邊坡搜尋，並於9時45分順利尋獲陳姓男騎士，當時傷患意識清楚，陳述腹部疼痛及有高血壓病史。初步調查，57歲陳姓男子家住台南，今早單獨從海端鄉利稻村往關山鎮方向行騎乘，行經事故路段因不明原因自摔，陳男摔落約20至30公尺深邊坡，救援十分困難。

消防局出動大型機具，並於11時13分順利將人吊掛至路面送醫治療。消防局說明，傷患被救起時意識、呼吸正常，不過胸部疑似骨折、左腳擦挫傷、頭部撕裂傷，包紮止血固定後送往台東馬偕醫院進一步治療。

警方表示，今早山區有坍方，交通一度受阻，意外發生時山上沒有下雨、天氣是陰天，陳男持有合法大型重型機車駕駛執照，因事故造成身體受傷，現場未實施酒精濃度檢測，詳細肇事原因及相關責任還要進一步調查釐清。

警方呼籲，南橫公路沿線山區道路蜿蜒曲折，部分路段臨崖且彎道密集，用路人行駛時應遵守速限規定，隨時注意路況及天候變化，並保持充足體力與精神狀態。

陳姓男子今早騎乘重機單獨出遊南橫，行經台20線173.6公里處發生事故，車子橫躺路面，男騎士則噴飛約10層樓高深谷。圖／警消提供

陳姓重機男騎士單獨出遊南橫山區，今早行經台20線173.6公里處疑似自摔，重機橫躺路面，男騎士噴飛約10層樓高深谷。圖／警消提供