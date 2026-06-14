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台中高鐵站驚魂！4旬男疑錯過班次咆哮月台大暴走 警火速強制送醫

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台中高鐵站驚魂！4旬男疑錯過班次咆哮月台大暴走 警火速強制送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵台中站月台。圖／聯合報資料照片
高鐵台中站月台。圖／聯合報資料照片

高鐵台中站北上月台今傳出一名40多歲男子疑似錯過原訂班次，突然行為失控大聲咆哮，引發搭車旅客側目，經站務員通報鐵路警察到場，施以保護管束帶離月台，並強制送醫，才結束這場鬧劇；高鐵台中站強調，此事件並未影響列車班次運行，行車秩序維持正常。

高鐵台中站表示，今天上午9時許，一名男子在北上月台準備上車，但不知何故突然大聲咆哮、行為異常，站務人員擔心會影響其他旅客和行車安全，立刻通報鐵路警察。

員警到場時，男子仍持續大聲咆哮、行為失控，鐵路警見狀，擔心傷及其他乘客安全，合力將男子壓制在地，施以保護管束帶離月台，並將男子強制送醫，詳細原因將由警方進一步調查釐清。

鐵路警察表示，初步了解這名男子因錯過班次想要換票未如願，情緒不穩定，後來進入月台後，情緒失控，並大聲咆哮，引發其他旅客注意，員警到場勸說男子仍不受控，因擔心危及行車安全，才會將他壓制在地施以保護管束，並強制送醫。

鐵路警察呼籲，旅客搭車時應遵守站區規定，如遇糾紛應冷靜處理，若有危害公共安全之行為，警方將依法究辦。

台大 高鐵 警察

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