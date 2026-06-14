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高雄小黃未減速交叉路口撞轎車 2車衝入下水道工程卡洞口釀3傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
計程車司機沈姓男子今天凌晨載客行經高市忠誠路，撞上林姓男子轎車，2車卡在施工中的下水道工程處洞口釀3傷。記者石秀華／翻攝
計程車司機沈姓男子今天凌晨載客行經高市忠誠路，撞上林姓男子轎車，2車卡在施工中的下水道工程處洞口釀3傷。記者石秀華／翻攝

計程車司機沈姓男子今天凌晨3時30分許載乘客陳姓男子，行經高市忠誠路時，疑未減速慢行，在交叉路口撞上林姓男子的轎車，2車雙雙衝入施工中的下水道工程處卡在洞口，事故釀陳男以及林男和乘客林女3人受傷，幸送醫無大礙。

前鎮警分局指出，沈姓男子（69歲）今天凌晨3時30分駕計程車搭載乘客陳姓男子（40歲），車往沿忠誠路北往南方向行駛，與沿瑞春街東往西方向的林姓男子（19歲）的轎車發生擦撞。

2車相撞後，雙雙衝向施工中的下水道工程處，2車車頭卡在洞口處，所幸未掉入洞裡，事故造成陳男、林男及其乘客林女身體多處擦挫傷，經救護人員到場送醫治療，均無生命危險。

警方事後對雙方駕駛檢測，均無酒精及毒品反應，初步分析肇事原因，沈男行經交岔路口「未依規定減速行駛」，而林男行經交岔路口時「左方車未禮讓右方車行駛」，詳細肇責待交通大隊釐清。

計程車司機沈姓男子今天凌晨載客行經高市忠誠路，在交叉路口撞上林姓男子轎車，2車卡在施工中的下水道工程處洞口釀3傷。記者石秀華／翻攝
計程車司機沈姓男子今天凌晨載客行經高市忠誠路，在交叉路口撞上林姓男子轎車，2車卡在施工中的下水道工程處洞口釀3傷。記者石秀華／翻攝

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