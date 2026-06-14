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外籍男中壢火車站月台休克OHCA 休假消防員PAD+CPR救命

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
救護車趕抵現場，中壢火車站站務人員招手示意停靠。記者鄭國樑／翻攝
救護車趕抵現場，中壢火車站站務人員招手示意停靠。記者鄭國樑／翻攝

45歲蘇姓外籍男子昨天下午在桃園市中壢火車站月台等車，忽然不明原因昏倒，引起其他乘客一陣驚慌，站務人員立即聯絡消防局。月台上恰巧有位休假的消防隊員，立即先為蘇男做以心肺復甦術，稍後救護人員到場進一步急救，男子從無意識、呼吸及心跳（OHCA狀態），重新恢復心跳、脈搏與自主呼吸（ROSC），送醫觀察後無大礙。

消防局第二大隊昨天下午約4時40分接獲報案，表示台鐵中壢車站月台有外籍民男子似沒有呼吸心跳，需要救護車協助，大隊於是調派中壢分隊兩輛救護車及5名救護人員趕往，到現場時現場男子仍昏迷。意外發生時三民消防分隊賴姓隊員休假，人正好在月台等車，他見狀立即使用車站公共場所的自動體外心臟電擊去顫器 （PAD)及CPR先行急救，接著等救護人員到場後接手急救，約1分鐘患者重新恢復心跳呼吸。

OHCA 中壢 消防員

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