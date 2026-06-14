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南投清晨民宅2死惡火 屋主與女友命喪火窟、屋主兒跳樓逃生受傷
南投市彰南路今晨發生死亡火警，一棟民宅於清晨5時許突然竄出火舌，警消獲報到場時，22歲蕭姓男子跳樓逃生受傷送醫，火勢撲滅後，消防巡視火場發現2名罹難者，疑是蕭父及其女友逃生不及命喪火場，起火原因仍待警消調查釐清。
南投縣消防局指出，今天清晨5時25分獲報南投市彰南路三段有火警，且火舌不斷從屋內竄出，考量現場為連棟住宅，當下立刻調派中興、南投、名間、名間、碧興、草屯、鳳鳴分隊及第一大隊等消防員及救災車前往灌救，並群呼義消馳援。
消防人車到場時，因失火民宅火勢已在屋內悶燒，被發現時火勢猛烈，火舌已從屋內竄出，消防員拉水線不斷朝屋內噴水灌救，設防火線降低波及鄰屋，屋內22歲蕭男疑為躲避火勢從4樓跳到3樓受傷，身體有灼傷，警消發現後將其送醫。
而火勢撲滅後，消防員巡視火場分別在3樓浴室及4樓主臥室各發現1名罹難者，據了解為蕭姓屋主及其父女友疑因逃生不及命喪火窟。警消表示，後續通報檢方及法醫相驗，詳細財損、起火原因及確切起火點待火調小組進一步調查釐清。
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