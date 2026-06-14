影／超商外抽菸遭瞪一眼 一中商圈遭陌生車尾隨逼車攔截 警送辦荒唐男

台中市林姓市民在昨天清晨於北區一間超商，遭另名男子無故怒瞪，林男開車離開時，該名男子又駕駛黑色轎車，在後方惡意逼車、攔阻去路，甚至質問「是不是做了什麼虧心事」，林男趕緊報案，也在網路平台分享此事，直呼「十分荒唐」。第二警分局表示，涉案男子同姓林，辯稱是覺得對方要找他麻煩，加上誤以為對方式女友的追求者而心生不滿，全案將依妨害自由罪，函送檢方偵辦。

第二警分局在昨天清晨5時許，接獲林姓男子報案，指稱其在北區太平路一帶發生行車糾紛，警方獲報後立即派員到場處置。

經了解，林姓報案人開車在北區太平路段欲離去時，疑遭一輛黑色轎車尾隨逼車，在東區十甲路、南京東路一段口遭對方斜插擋住去路，雙方因而發生口角爭執，林男隨後駛回太平路段報警。

二分局表示，已依規定受理報案，依涉嫌刑法妨害自由罪嫌，將駕駛黑色轎車的駕駛，函送台中地檢署偵辦。

經查，駕駛黑色轎車的林姓男子，年約36歲，到案後辯稱，自認遭對方瞪視，覺得對方要找他麻煩，加上誤以為對方是女友的追求者，因而心生不滿，跟上前欲問清楚，才引發糾紛。

林姓報案人發文表示，案發時是在一中商圈某便利商店，欲使用廁所，因設施維修，所以在店外抽菸，期間一名陌生男子主動靠近，在其身旁徘徊並持續注視，未發一語，他擔心對方可能有不利舉動，移動位置避開，他開車要離開現場時，該名男子駕駛黑色車輛跟上，還在路口攔阻其去路。

林姓報案人指出，雙方因此發生爭執，過程中對方頻頻質問他「在跟誰講電話」、「是不是做了什麼虧心事」等語，讓他感覺很「非常荒唐」，也報警處理。

第二分局呼籲，民眾駕車上路應保持平和心態，遇有行車糾紛或誤會時，切勿因一時情緒採取尾隨、逼車、攔車等危險行為，以免危害自身及其他用路人安全，甚至觸犯相關法律規定。

如遇爭議情事，建議記錄相關事證並立即撥打110報案，由警方到場協助處理，以維護自身安全，避免觸法。